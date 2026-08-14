Доплата майже 1 300 гривень: хто може розраховувати на таку надбавку до пенсії

Деякі пенсіонери можуть розраховувати на надбавку до пенсії. Однак вони повинні відповідати певним критеріям. Зокрема, не працювати та отримувати пенсію за вислугу років чи по інвалідності.

Хто може отримати надбавку до пенсії у розмірі майже 1 300 гривень

Грошові виплати призначаються особам з-поміж військовослужбовців, крім військових строкової служби, про що зазначили у Пенсійному фонді України.

Непрацюючі пенсіонери, яким призначено пенсію по інвалідності або за вислугу років відповідно до ЗУ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" мають право на отримання надбавки на непрацездатних членів сім’ї, які знаходяться на їх утриманні,

– йдеться на сайті ПФУ.

Надбавка нараховується на тих членів родини, які не отримують:

пенсії із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

державну соцдопомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

державну соцдопомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомогу на дітей одиноким матерям.

Надбавки призначаються на кожного непрацездатного члена сім’ї у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом на 2026 рік це 1 297,50 гривень.

Перелік документів, які необхідні для призначення надбавки, є таким:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, які підтверджують родинні зв’язки з годувальником;

документи про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім’ї:

відомості про проживання або інші документи;

рішення суду про встановлення факту перебування непрацездатного члена сім’ї на утриманні;

документи, які підтверджують, що особа не працює, не проходить службу.

Нагадаємо, що загальний показник прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року становить 3 209 гривень. Для осіб, які втратили працездатність, його встановили на рівні 2 595 гривень.

Які ще доплати можуть отримати пенсіонери

Нагадаємо, що надбавка до пенсії у розмірі 800 гривень передбачена літнім людям, яким вже виповнилось 80 років. Але особа також повинна проживати сама та потребувати постійної допомоги через стан свого здоров'я.