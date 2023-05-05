Військові можуть отримати грошову допомогу: кого це стосується
5 травня 2023, 13:02Читать новость на русском
Якщо військовий під час своєї служби отримав поранення, яке згодом привело до інвалідності, він може отримати від держави одноразову виплату. До кого звертатися та що робити – читайте далі.
Хто має право на одноразову грошову допомогу
У разі встановлення інвалідності військовослужбовця, медико-соціальна експертиза має зазначити дату з якої особа має право на грошову допомогу (ОГД).
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Розмір виплати залежить від трьох чинників:
- група інвалідності;
- від чого ви набули інвалідності: поранення чи проходження військової служби;
- статус військовослужбовця.
Як отримати грошову допомогу
Щоб отримати кошти потрібно звернутися до Комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум.
Для цього потрібні такі документи:
- заява про виплату ОГД у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
- завірена копія довідки до акта огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причини.
Також треба додати копії таких документів:
- постанови відповідної ВЛК про встановлення причини поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
- документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане зі сторонніми від військової служби чинниками;
- паспорту;
- довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.