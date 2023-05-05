Військові можуть отримати грошову допомогу: кого це стосується

5 травня 2023, 13:02
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Якщо військовий під час своєї служби отримав поранення, яке згодом привело до інвалідності, він може отримати від держави одноразову виплату. До кого звертатися та що робити – читайте далі.

Хто має право на одноразову грошову допомогу

У разі встановлення інвалідності військовослужбовця, медико-соціальна експертиза має зазначити дату з якої особа має право на грошову допомогу (ОГД).

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Розмір виплати залежить від трьох чинників:

  • група інвалідності;
  • від чого ви набули інвалідності: поранення чи проходження військової служби;
  • статус військовослужбовця.

Як отримати грошову допомогу

Щоб отримати кошти потрібно звернутися до Комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум.

Для цього потрібні такі документи:

  • заява про виплату ОГД у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
  • завірена копія довідки до акта огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причини.

Також треба додати копії таких документів:

  • постанови відповідної ВЛК про встановлення причини поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
  • документа, що свідчить про причини та обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), зокрема про те, що воно не пов'язане зі сторонніми від військової служби чинниками;
  • паспорту;
  • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Автор: Тетяна Стельмах