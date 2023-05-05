Кто имеет право на единовременную денежную помощь

В случае установления инвалидности военнослужащего, медико-социальная экспертиза должна указать дату, с которой лицо имеет право на денежную помощь (ОГД).

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Размер выплаты зависит от трех факторов:

группа инвалидности;

от чего вы приобрели инвалидность: ранение или прохождение военной службы;

статус военнослужащего.

Напомним! Назначение единовременной денежной помощи регулируется Постановлением КМУ №97 (пункт 6 – 7).

Как получить денежную помощь

Чтобы получить средства, нужно обратиться в Комиссию Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного денежного пособия и компенсационных сумм.

Для этого требуются следующие документы:

заявление о выплате ОГД в связи с установлением инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности;

заверенная копия справки в акт осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности или процента потери трудоспособности с указанием причины.

Также нужно добавить копии следующих документов: