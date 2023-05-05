Кто имеет право на единовременную денежную помощь

В случае установления инвалидности военнослужащего, медико-социальная экспертиза должна указать дату, с которой лицо имеет право на денежную помощь (ОГД).

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Размер выплаты зависит от трех факторов:

  • группа инвалидности;
  • от чего вы приобрели инвалидность: ранение или прохождение военной службы;
  • статус военнослужащего.

Как получить денежную помощь

Чтобы получить средства, нужно обратиться в Комиссию Министерства обороны Украины по рассмотрению вопросов, связанных с назначением и выплатой единовременного денежного пособия и компенсационных сумм.

Для этого требуются следующие документы:

  • заявление о выплате ОГД в связи с установлением инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности;
  • заверенная копия справки в акт осмотра МСЭК об установлении группы инвалидности или процента потери трудоспособности с указанием причины.

Также нужно добавить копии следующих документов:

  • постановления соответствующего ВЛК об установлении причин ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания;
  • документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения (контузии, травмы или увечья), в том числе о том, что оно не связано с посторонними от военной службы факторами;
  • паспорта;
  • справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.