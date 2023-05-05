Хто має право на одноразову грошову допомогу

У разі встановлення інвалідності військовослужбовця, медико-соціальна експертиза має зазначити дату з якої особа має право на грошову допомогу (ОГД).

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Розмір виплати залежить від трьох чинників:

група інвалідності;

від чого ви набули інвалідності: поранення чи проходження військової служби;

статус військовослужбовця.

Нагадаємо! Призначення одноразової грошової допомоги регулюється Постановою КМУ №97 (пункт 6 – 7).

Як отримати грошову допомогу

Щоб отримати кошти потрібно звернутися до Комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум.

Для цього потрібні такі документи:

заява про виплату ОГД у зв’язку з встановленням інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;

завірена копія довідки до акта огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності або відсотка втрати працездатності із зазначенням причини.

Також треба додати копії таких документів: