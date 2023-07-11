Допомога від ООН та ЮНІСЕФ: як ВПО можуть отримати виплати

В Україні нині налічується близько 8 мільйонів внутрішніх переселенців, частина з яких потребує фінансової допомоги. ООН та ЮНІСЕФ регулярно допомагають нашим громадянам, тож щоб отримати виплати треба виконати певні умови.

Як отримати виплати до ООН

Програма ООН для переселенців орієнтована на вразливі категорії осіб, які постраждали від війни та тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання в деякі регіони України. Розмір грошової допомоги становить 2 220 гривень на одну особу. Кошти виплачуватимуть три місяці.

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Щоб отримати виплати, треба звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду "Право на захист" з заявою. Де знаходяться пункти реєстрації можна поглянути за цим посиланням.

Що з виплатами від ЮНІСЕФ

У ЮНІСЕФ існує програма фінансової допомоги "Спільно", яка підтримує багатодітні сім'ї, що постраждали від війни. Їм теж виплачували по 2 200 гривень щомісяця, але не більше як на 5 осіб.

Поки що реєстрація на грошову програму зупинена з 14 серпня 2022 року.

Це необхідно для опрацювання заявок та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, подали заявки після 15 червня і ще не отримали допомогу,

– пояснили в організації.

Також у фонді додали, що нині виплачуються кошти родинам, які встигли подати заявки до призупинки реєстрації. Нині організація займається перевіркою заявок, надісланих українцями ще у 2022 році.

Українці можуть отримати ще одну грошову допомогу

Якщо особа надіслала заявку, а кошти не надійшли, то у 2023 році вони зарахуються на рахунок, який вона вказала під час реєстрації.

ВПО можуть отримати 6 600 гривень одноразової допомоги, якщо вони належать до наступних категорій:

сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні та годуючі грудьми жінки;

жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;

особи віком понад 50 років з інвалідністю;

особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Для реєстрації потрібно звернутися за телефоном (067) 333-17-52 і залишити заявку. Потім відправити до чат-бота у Viber або Telegram наступні документи:

перша та друга сторінки паспорта;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження;

документ, що підтверджує вашу категорію, за якою нараховуються виплати.

довідка про прописку (якщо у вас є ID-карта).

Виплати отримають тільки жителі Києва, Харкова, Сум, Миколаєва, Херсону, Луганська, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Чернігова.