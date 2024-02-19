Жителі одного з регіонів можуть отримати додаткову фінансову допомогу з-за кордону
Джерело:CARE.Ukraine
Жителі Харківщини можуть звернутися по фінансову допомогу від одного з благодійних фондів. Зареєструватися, щоб отримати виплату, можна з 20 лютого.
Хто може отримати виплати
Розмір виплат становить 3,6 тисячі гривень, які виплачуватимуться впродовж трьох місяців і передбачені на кожного члена сім'ї. Тобто загалом можна буде отримати 10,8 тисячі гривень на особу.
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Ця допомога призначена для жителів певних населених пунктів Харківської області, які не отримували фінансову підтримку від інших організацій після грудня 2023 року.
До участі в програмі запрошуються:
- Сім'ї з особами, які мають хронічні захворювання або потребують дороговартісного лікування та догляду.
- Сім'ї з вагітними жінками, годуючими матерями та дітьми до двох років.
- Сім'ї, де є особи з інвалідністю 1 або 2 групи.
- Одні батьки, що виховують дітей самотужки.
- Літні громадяни.
Де отримати кошти
Реєстрація на отримання допомоги проводитиметься протягом трьох днів у різних локаціях Харківської області за вказаними адресами:
- 20 лютого, село Спеваківка, вулиця Зарічна, 1 - для жителів сіл Андріївка, Заводи та Спеваківка.
- 21 лютого, село Вернопілля, вулиця Миру, 28 - для мешканців сіл Вернопілля та Дмитрівка.
- 22 лютого, місто Ізюм, вулиця Степана Бандери, 31 - для жителів сіл Бражківка, Донецьке, Мала Комишуваха, Семенівка, Сніжківка, Сулигівка, Топільське, Шпаківка, а також сіл Миколаївка та Довгеньке.
Для реєстрації на отримання допомоги необхідно зібрати документи для кожного члена сім'ї:
- Паспорт громадянина України.
- Ідентифікаційний код.
- Довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо є.
- Свідоцтво про народження дітей.
- Документи, які підтверджують спеціальний статус особи (посвідчення, довідки про захворювання, інвалідність тощо).
- Банківські реквізити (IBAN номер).