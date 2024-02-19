Жителі одного з регіонів можуть отримати додаткову фінансову допомогу з-за кордону

Жителі Харківщини можуть звернутися по фінансову допомогу від одного з благодійних фондів. Зареєструватися, щоб отримати виплату, можна з 20 лютого.

Хто може отримати виплати

Розмір виплат становить 3,6 тисячі гривень, які виплачуватимуться впродовж трьох місяців і передбачені на кожного члена сім'ї. Тобто загалом можна буде отримати 10,8 тисячі гривень на особу.

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Ця допомога призначена для жителів певних населених пунктів Харківської області, які не отримували фінансову підтримку від інших організацій після грудня 2023 року.

До участі в програмі запрошуються:

Сім'ї з особами, які мають хронічні захворювання або потребують дороговартісного лікування та догляду.

Сім'ї з вагітними жінками, годуючими матерями та дітьми до двох років.

Сім'ї, де є особи з інвалідністю 1 або 2 групи.

Одні батьки, що виховують дітей самотужки.

Літні громадяни.

Де отримати кошти

Реєстрація на отримання допомоги проводитиметься протягом трьох днів у різних локаціях Харківської області за вказаними адресами:

20 лютого, село Спеваківка, вулиця Зарічна, 1 - для жителів сіл Андріївка, Заводи та Спеваківка.

21 лютого, село Вернопілля, вулиця Миру, 28 - для мешканців сіл Вернопілля та Дмитрівка.

22 лютого, місто Ізюм, вулиця Степана Бандери, 31 - для жителів сіл Бражківка, Донецьке, Мала Комишуваха, Семенівка, Сніжківка, Сулигівка, Топільське, Шпаківка, а також сіл Миколаївка та Довгеньке.

Для реєстрації на отримання допомоги необхідно зібрати документи для кожного члена сім'ї:

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код.

Довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо є.

Свідоцтво про народження дітей.

Документи, які підтверджують спеціальний статус особи (посвідчення, довідки про захворювання, інвалідність тощо).

Банківські реквізити (IBAN номер).

! Слід підготувати вказані документи для кожного члена сім'ї, що має право на отримання допомоги. Під час реєстрації достатньо, щоб представник сім'ї надав усі необхідні документи, тобто особиста присутність кожного члена сім'ї не вимагається.