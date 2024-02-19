Хто може отримати виплати

Розмір виплат становить 3,6 тисячі гривень, які виплачуватимуться впродовж трьох місяців і передбачені на кожного члена сім'ї. Тобто загалом можна буде отримати 10,8 тисячі гривень на особу.

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Ця допомога призначена для жителів певних населених пунктів Харківської області, які не отримували фінансову підтримку від інших організацій після грудня 2023 року.

До участі в програмі запрошуються:

  • Сім'ї з особами, які мають хронічні захворювання або потребують дороговартісного лікування та догляду.
  • Сім'ї з вагітними жінками, годуючими матерями та дітьми до двох років.
  • Сім'ї, де є особи з інвалідністю 1 або 2 групи.
  • Одні батьки, що виховують дітей самотужки.
  • Літні громадяни.

Де отримати кошти

Реєстрація на отримання допомоги проводитиметься протягом трьох днів у різних локаціях Харківської області за вказаними адресами:

  • 20 лютого, село Спеваківка, вулиця Зарічна, 1 - для жителів сіл Андріївка, Заводи та Спеваківка.
  • 21 лютого, село Вернопілля, вулиця Миру, 28 - для мешканців сіл Вернопілля та Дмитрівка.
  • 22 лютого, місто Ізюм, вулиця Степана Бандери, 31 - для жителів сіл Бражківка, Донецьке, Мала Комишуваха, Семенівка, Сніжківка, Сулигівка, Топільське, Шпаківка, а також сіл Миколаївка та Довгеньке.

Для реєстрації на отримання допомоги необхідно зібрати документи для кожного члена сім'ї:

  • Паспорт громадянина України.
  • Ідентифікаційний код.
  • Довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), якщо є.
  • Свідоцтво про народження дітей.
  • Документи, які підтверджують спеціальний статус особи (посвідчення, довідки про захворювання, інвалідність тощо).
  • Банківські реквізити (IBAN номер).