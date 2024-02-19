Кто может получить выплаты
Размер выплат составляет 3,6 тысячи гривен, которые будут выплачиваться в течение трех месяцев и предусмотрены на каждого члена семьи. То есть в целом можно будет получить 10,8 тысячи гривен на человека.
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Эта помощь предназначена для жителей определенных населенных пунктов Харьковской области, которые не получали финансовую поддержку от других организаций после декабря 2023 года.
К участию в программе приглашаются:
- Семьи с лицами, которые имеют хронические заболевания или нуждаются в дорогостоящем лечении и уходе.
- Семьи с беременными женщинами, кормящими матерями и детьми до двух лет.
- Семьи, где есть лица с инвалидностью 1 или 2 группы.
- Одни родители, воспитывающие детей самостоятельно.
- Пожилые граждане.
Где получить средства
Регистрация на получение помощи будет проводиться в течение трех дней в разных локациях Харьковской области по указанным адресам:
- 20 февраля, село Спеваковка, улица Заречная, 1 - для жителей сел Андреевка, Заводы и Спеваковка.
- 21 февраля, село Вернополье, улица Мира, 28 - для жителей сел Вернополье и Дмитровка.
- 22 февраля, город Изюм, улица Степана Бандеры, 31 - для жителей сел Бражковка, Донецкое, Малая Камышеваха, Семеновка, Снежковка, Сулиговка, Топольское, Шпаковка, а также сел Николаевка и Довгенькое.
Для регистрации на получение помощи необходимо собрать документы для каждого члена семьи:
- Паспорт гражданина Украины.
- Идентификационный код.
- Справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если есть.
- Свидетельство о рождении детей.
- Документы, которые подтверждают специальный статус лица (удостоверение, справки о заболевании, инвалидность и т.д.).
- Банковские реквизиты (IBAN номер).