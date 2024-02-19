Кто может получить выплаты

Размер выплат составляет 3,6 тысячи гривен, которые будут выплачиваться в течение трех месяцев и предусмотрены на каждого члена семьи. То есть в целом можно будет получить 10,8 тысячи гривен на человека.

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Эта помощь предназначена для жителей определенных населенных пунктов Харьковской области, которые не получали финансовую поддержку от других организаций после декабря 2023 года.

К участию в программе приглашаются:

  • Семьи с лицами, которые имеют хронические заболевания или нуждаются в дорогостоящем лечении и уходе.
  • Семьи с беременными женщинами, кормящими матерями и детьми до двух лет.
  • Семьи, где есть лица с инвалидностью 1 или 2 группы.
  • Одни родители, воспитывающие детей самостоятельно.
  • Пожилые граждане.

Где получить средства

Регистрация на получение помощи будет проводиться в течение трех дней в разных локациях Харьковской области по указанным адресам:

  • 20 февраля, село Спеваковка, улица Заречная, 1 - для жителей сел Андреевка, Заводы и Спеваковка.
  • 21 февраля, село Вернополье, улица Мира, 28 - для жителей сел Вернополье и Дмитровка.
  • 22 февраля, город Изюм, улица Степана Бандеры, 31 - для жителей сел Бражковка, Донецкое, Малая Камышеваха, Семеновка, Снежковка, Сулиговка, Топольское, Шпаковка, а также сел Николаевка и Довгенькое.

Для регистрации на получение помощи необходимо собрать документы для каждого члена семьи:

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Идентификационный код.
  • Справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ), если есть.
  • Свидетельство о рождении детей.
  • Документы, которые подтверждают специальный статус лица (удостоверение, справки о заболевании, инвалидность и т.д.).
  • Банковские реквизиты (IBAN номер).