До 2500 гривень у листопаді: хто з українців отримає грошову допомогу

Столична влада продовжує фінансово підтримувати найвразливіші категорії містян в умовах економічних викликів. Для отримання додаткових коштів на базові потреби достатньо відповідати певним критеріям та подати відповідну заяву.

Кому виплатять фінансову допомогу у листопді

У рамках міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" мешканці столиці можуть розраховувати на регулярні грошові надходження. Розмір такої допомоги варіюється залежно від соціального статусу та стану здоров'я заявника, про що йдеться на сайті Департаменту соціальної та ветеранської політики.

Найбільшу щомісячну виплату у розмірі 2 500 гривень держава спрямовує на підтримку дітей з інвалідністю підгрупи А, дітей-сиріт та осіб з інвалідністю І групи підгрупи А, чия пенсія не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

Трохи меншу суму, а саме 2 000 гривень, щомісяця виплачуватимуть:

дітям з інвалідністю та дітям, над якими встановлено опіку;

особам з інвалідністю I групи з мінімальними пенсіями;

родинам, які виховують дітей із тяжкими захворюваннями (онкологія, ДЦП, діабет I типу тощо) навіть без офіційно встановленої інвалідності.

Водночас виплату в розмірі 1 200 гривень нададуть особам з інвалідністю II групи, які є одержувачами державної соціальної допомоги.

Як оформити виплати та не втратити гроші

Щоб кошти почали надходити, необхідно подати відповідну заяву, додавши копії паспорта, ідентифікаційного коду та номер соціального рахунку у форматі IBAN. Гроші перераховуватимуть безпосередньо на "Картку киянина", інший банківський рахунок або ж видаватимуть готівкою через відділення "Укрпошти".

Варто пам'ятати, що виплати автоматично припиняються, якщо людина переходить на повне державне утримання, наприклад, переїжджає до будинку-інтернату.

Що відомо про передісторію соціальних виплат

Питання фінансової підтримки вразливих категорій залишається вкрай гострим, адже масового підвищення пенсій по інвалідності цієї осені не відбулося. Як ми писали раніше, остання масштабна індексація пройшла ще навесні, а наступний перерахунок планується лише на 2027 рік.

Проте для ветеранів війни продовжують діяти спеціальні гарантії, а пенсіонери старше 70 років можуть розраховувати на автоматичну вікову надбавку до своїх доходів, про що нагадував Пенсійний фонд України.