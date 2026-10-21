Кому призначать понад тисячу гривень до пенсії?

Українці віком від 80 років можуть отримувати не лише стандартну вікову доплату до пенсії. Для самотніх літніх людей, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, держава передбачила окрему щомісячну виплату у розмірі 1 038 гривень.

Головна умова полягає в тому, що людина має проживати сама, не мати працездатних родичів та потребувати постійної сторонньої допомоги, про що нагадує Пенсійний фонд.

Як розраховують суму та з чого почати оформлення?

Розмір цієї фінансової підтримки чітко прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень, а держава компенсує рівно 40% від нього, що і формує підсумкову суму.

Щоб гроші почали надходити на картку:

шлях слід починати не з Пенсійного фонду, а з кабінету сімейного лікаря;

саме він має видати направлення на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК), висновок якої стане головним доказом вашого права на виплату;

з цим медичним документом, паспортом, ідентифікаційним кодом та заявою вже можна звертатися до сервісного центру ПФУ або подати заявку дистанційно через портал чи застосунок "Дія".

Які ще автоматичні бонуси передбачені після 80 років?

Навіть якщо стан здоров'я не потребує постійного стороннього догляду, держава гарантує базову вікову підтримку. Після святкування 80-річчя пенсіонерам автоматично нараховують до 570 гривень щомісяця.

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Важливий нюанс! Ця вікова надбавка спрацює лише в тому випадку, якщо загальний розмір вашої пенсії не перевищує 10 340,35 гривні.

Крім того, у перший місяць після дня народження суму розрахують пропорційно кількості днів, а вже з наступного місяця виплата надійде у повному обсязі.

Які ще є доплати для інших пенсіонерів?

Програма підтримки літніх людей в Україні має багаторівневу структуру, яка розширювалася поступово. Спочатку урядову підтримку отримали саме особи віком від 80 років, після чого програму поширили на інші категорії.

Як уже повідомлялося раніше, після досягнення 70 років пенсіонери починають отримувати додатково до 300 гривень, а з настанням 75 років ця сума автоматично зростає до 456 гривень.