Кому назначат надбавку к пенсии в размере более тысячи гривен?

Украинцы в возрасте от 80 лет могут получать не только стандартную возрастную доплату к пенсии. Для одиноких пожилых людей, которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе, государство предусмотрело отдельную ежемесячную выплату в размере 1 038 гривен.

Главное условие заключается в том, что человек должен проживать один, не иметь трудоспособных родственников и нуждаться в постоянной посторонней помощи, о чем напоминает Пенсионный фонд.

Как рассчитывается сумма и с чего начать оформление?

Размер этой финансовой поддержки четко привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен, а государство компенсирует ровно 40% от него, что и формирует итоговую сумму.

Чтобы деньги начали поступать на карту:

начинать следует не с Пенсионного фонда, а с кабинета семейного врача;

именно он должен выдать направление на врачебно-консультативную комиссию (ВКК), заключение которой станет главным доказательством вашего права на выплату;

с этим медицинским документом, паспортом, идентификационным кодом и заявлением уже можно обращаться в сервисный центр ПФУ или подать заявку дистанционно через портал или приложение "Дія".

Какие еще автоматические бонусы предусмотрены после 80 лет?

Даже если состояние здоровья не требует постоянного постороннего ухода, государство гарантирует базовую возрастную поддержку. После празднования 80-летия пенсионерам автоматически начисляют до 570 гривен ежемесячно.

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Важный нюанс! Эта возрастная надбавка будет начислена только в том случае, если общий размер вашей пенсии не превышает 10 340,35 гривен.

Кроме того, в первый месяц после дня рождения сумма рассчитывается пропорционально количеству дней, а уже со следующего месяца выплата поступит в полном объеме.

Какие еще есть доплаты для других пенсионеров?

Программа поддержки пожилых людей в Украине имеет многоуровневую структуру, которая расширялась постепенно. Сначала государственную поддержку получили именно лица в возрасте от 80 лет, после чего программу распространили на другие категории.

Как уже сообщалось ранее, по достижении 70 лет пенсионеры начинают получать дополнительно до 300 гривен, а с наступлением 75 лет эта сумма автоматически увеличивается до 456 гривен.