До 2500 гривен в ноябре: кто из украинцев получит денежную помощь

Кому выплатят финансовую помощь в ноябре

В рамках городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" жители столицы могут рассчитывать на регулярные денежные выплаты. Размер такой помощи варьируется в зависимости от социального статуса и состояния здоровья заявителя, о чем говорится на сайте Департамента социальной и ветеранской политики.

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Наибольшую ежемесячную выплату в размере 2 500 гривен государство направляет на поддержку детей с инвалидностью подгруппы А, детей-сирот и лиц с инвалидностью I группы подгруппы А, чья пенсия не превышает трех прожиточных минимумов.

Чуть меньшую сумму, а именно 2 000 гривен, ежемесячно будут выплачивать:

детям с инвалидностью и детям, над которыми установлена опека;

лицам с инвалидностью I группы с минимальными пенсиями;

семьям, воспитывающим детей с тяжелыми заболеваниями (онкология, ДЦП, диабет I типа и т. п.), даже без официально установленной инвалидности.

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В то же время выплату в размере 1 200 гривен будут предоставлять лицам с инвалидностью II группы, являющимся получателями государственной социальной помощи.

Как оформить выплаты и не потерять деньги

Чтобы средства начали поступать, необходимо подать соответствующее заявление, приложив копии паспорта, идентификационного кода и номера социального счета в формате IBAN. Деньги будут перечисляться непосредственно на "Карту киевлянина", другой банковский счет или выдаваться наличными через отделения "Укрпочты".

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Стоит помнить, что выплаты автоматически прекращаются, если человек переходит на полное государственное содержание, например, переезжает в дом-интернат.

Что известно о предыстории социальных выплат

Вопрос финансовой поддержки уязвимых категорий населения остается крайне острым, ведь массового повышения пенсий по инвалидности этой осенью не произошло. Как мы писали ранее, последняя масштабная индексация состоялась еще весной, а следующий перерасчет запланирован только на 2027 год.

Однако для ветеранов войны продолжают действовать специальные гарантии, а пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на автоматическую возрастную надбавку к своим доходам, о чем напоминал Пенсионный фонд Украины.