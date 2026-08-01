Одноразова виплата для пенсіонерів: кому нарахують гроші до кінця літа

Разові виплати для пенсіонерів в Україні передбачають нечасто, тому багато людей навіть не підозрюють, що можуть мати на них право. З'ясовуємо, кому до кінця літа нарахують додаткові кошти.

Кому виплатять одноразову допомогу

До Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримають разову грошову допомогу. У 2026 році частині одержувачів її призначать автоматично, без подання додаткових документів.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, це стосується людей, які вже перебувають на обліку в державних органах. Зокрема, автоматично кошти нарахують тим, хто:

отримує пенсію або щомісячне довічне грошове утримання;

користується житловою субсидією;

має пільги на оплату житлово-комунальних послуг;

водночас не проходить військову службу.

А от найціквіше, а саме розміри разової допомоги, у 2026 році визначені постановою Кабінету Міністрів №602 від 13 травня 2026 року та залежать від категорії одержувача.

Кому потрібно подати заяву

Автоматичне нарахування передбачене не для всіх. Звернутися до Пенсійного фонду із заявою мають українці, які мають право на допомогу, але:

не отримують пенсію;

не користуються житловою субсидією чи пільгами;

не проходять військову службу.

Подати документи можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі, поштою чи через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Зверніть увагу! До заяви необхідно додати копію паспорта, документ, що підтверджує право на виплату, а також зазначити банківські реквізити, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) та інші необхідні відомості.

Як отримають виплати військовослужбовці

Для ветеранів війни, які продовжують проходити військову службу, передбачений окремий механізм виплати. Кошти перераховуватимуть не безпосередньо одержувачам, а на рахунки військових частин, установ чи організацій, де вони служать.

Саме тому військовослужбовцям рекомендують завчасно перевірити, чи роботодавець має інформацію про їхній статус ветерана війни. Це допоможе уникнути затримок із нарахуванням одноразової допомоги.

Також ми повідомляли, які категорії пенсіонерів можуть розраховувати на додаткові надбавки у серпні та в яких випадках Пенсійний фонд нараховує їх автоматично.