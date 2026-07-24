Хто з літніх людей отримає понад 3 тисячі гривень у серпні

Деякі пенсіонери зможуть отримати у серпні 3 100 гривень, про що повідомили у Пенсійному фонді України.

Суму у розмірі 3 100 гривень можуть отримати такі особи:

мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю I групи.

Водночас якщо особа має інвалідність II групи, то може розраховувати на 2 900 гривень, а якщо III групу – 2 700 гривень.

Однак українцям доступні й інші види виплат. Наприклад, учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків передбачена 1 тисяча гривень.

Водночас членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, – виплатять 650 гривень.

А учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога виплатять до свята по 450 гривень.

Розміри виплат Кабмін встановив ще у травні поточного року. Суми надбавок залишились такими ж, що були й торік.

Нагадаємо, що деякі українці мають звернутися до ПФУ для отримання цих виплат. Йдеться про осіб, які не є пенсіонерами чи отримувачами житлових субсидій та пільг. Також до переліку входять особи, які не проходить службу.