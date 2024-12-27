Україна отримала нову грошову допомогу: Шмигаль розповів, куди спрямують кошти
27 грудня 2024, 16:40Читать новость на русском
Україна отримала 485 мільйонів доларів. З них 465 мільйонів надали Сполучені Штати Америки.
Яку допомогу отримала Україна
Ще 20 мільйонів надійшли від Світового банку, пише 24 канал з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
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Він розповів, що США та Світовий банк надали гроші в межах проєкту PEACE in Ukraine.
З них 465 млн доларів надали Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку,
– написав Шмигаль.
Згідно з його слів, залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.
Зокрема Денис Шмигаль подякував США, USAID та Світовому банку за вагому підтримку українців.