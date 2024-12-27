Україна отримала нову грошову допомогу: Шмигаль розповів, куди спрямують кошти

Україна отримала 485 мільйонів доларів. З них 465 мільйонів надали Сполучені Штати Америки.

Яку допомогу отримала Україна

Ще 20 мільйонів надійшли від Світового банку, пише 24 канал з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Він розповів, що США та Світовий банк надали гроші в межах проєкту PEACE in Ukraine.

З них 465 млн доларів надали Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку,

– написав Шмигаль.

Згідно з його слів, залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.

Зокрема Денис Шмигаль подякував США, USAID та Світовому банку за вагому підтримку українців.