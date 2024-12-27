Какую помощь получила Украина

Еще 20 миллионов поступили от Всемирного банка, пишет 24 канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Он рассказал, что США и Всемирный банк предоставили деньги в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Из них 465 млн долларов предоставили Соединенные Штаты через USAID. Еще 20 млн поступили от Всемирного банка,

– написал Шмыгаль.

Согласно его словам, привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

В частности Денис Шмыгаль поблагодарил США, USAID и Всемирный банк за весомую поддержку украинцев.