Какую помощь получила Украина
Еще 20 миллионов поступили от Всемирного банка, пишет 24 канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.
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Он рассказал, что США и Всемирный банк предоставили деньги в рамках проекта PEACE in Ukraine.
Из них 465 млн долларов предоставили Соединенные Штаты через USAID. Еще 20 млн поступили от Всемирного банка,
– написал Шмыгаль.
Согласно его словам, привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета.
В частности Денис Шмыгаль поблагодарил США, USAID и Всемирный банк за весомую поддержку украинцев.