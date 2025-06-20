До 4 000 гривень: хто з українців зможе незабаром отримати грошові виплати
- Одноразова допомога буде надана особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
- Виплати отримають 9 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які віднесені до I та II категорій, та 5 вдови загиблих громадян.
Деякі українці зможуть отримати одноразову грошову допомогу. Її планують надати вже найближчим часом.
Хто зможе отримати грошову допомогу
Отримати її зможуть особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пише 24 Канал з посиланням на сайт міста Одеса.
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5 червня 2025 року відбулося чергове засідання робочої групи з надання допомоги громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які зареєстровані та фактично проживають у місті Одесі,
– йдеться у тексті.
На підставі рішення робочої групи 9 учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та постраждалим цієї катастрофи, які віднесені до I та II категорій, з I групою інвалідності та особам, розмір пенсії яких не перевищує 9 000 гривень, буде надана адресна одноразова матеріальна допомога. Загальна сума складає 36 000 гривень. Кожна людина отримає по 4 000 гривень.
Також буде надана адресна одноразова матеріальна допомога 5 вдовам загиблих (померлих) громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Жінки отримають виплати у розмірі 2 500 гривень. Загальна сума допомоги складе 12,5 тисяч гривень.
Зауважте! Сума виплати становить 48,5 тисяч гривень.