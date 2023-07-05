До 3 000 тисяч гривень: коли українці отримають гроші від міжнародних організацій

Чимало українців мають можливість отримати грошову допомогу від різних міжнародних організацій. Для цього потрібно подати заявку на порталі єДопомога. Розмір виплат становить від 2 220 гривень до 2 500 гривень на особу.

Грошова допомога від міжнародних організацій

Міністерство соціальної політики за підтримки Мінцифри та програми розвитку ООН в Україні реалізували проєкт, який передбачає можливість надання грошової підтримки міжнародними організаціями.

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На допомогу можуть розраховувати сім'ї з дітьми, малозабезпечені родини, внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю. Розмір сум коливається від 2 220 гривень до 2 500 гривень на кожного члена сім'ї. А подати заявку можна було на інформаційній платформі єДопомога.

Коли можна отримати кошти

Перший етап прийому заявок на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій завершено. Але після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони міжнародних організацій прийом заявок буде відновлено.

Гроші надаються міжнародними організаціями відповідно до соціальної категорії населення. Втім час отримання виплат залежить від того, як швидко організація прийме рішення щодо здійснення виплати.

Вас повідомлять або смс-повідомлення від міжнародної організації,

Або ж ви самостійно можете перевірити статус заявки на платформі єДопомога.

Організації, які надають допомогу

Представництво дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ);

Виплачують кошти багатодітним родинам, які мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла 2 років. Крім того, які мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитину з інвалідністю. Сума – 2 220 гривень на кожного члена сім‘ї (не більше 5 осіб) одним платежем за 3 місяці. Максимальна сума отримання – 33 300 гривень

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН);

Допомога для внутрішньо переміщених особі з-поміж осіб, які одержують пенсію до 3 000 гривень. Першочергово для тих, хто з найбільш постраждалих регіонів Донецької, Луганської, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Розмір виплат складає 2 220 гривень щомісяця на кожного члена сім’ї впродовж 3 місяців.

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН);

Для внутрішньо переміщених осіб за черговістю дати включення до бази даних. Сума виплат розрахована не більш як для 3 осіб – по 2 220 гривень впродовж 3 місяців на людину.

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України (МЧКХ та ТЧХУ);

Є пріоритетною для категорій малозабезпечених сімей, у тому числі з-поміж ВПО. Входять у список одинокі матері, які отримують допомогу на дітей, отримувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу, отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю тощо.

Розмір допомоги складає 2 500 гривень на кожного отримувача на місяць, однак із можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги.

Міжнародна організація з міграції (МОМ);

Для категорій осіб з інвалідністю, у тому числі з-поміж ВПО. Виплати здійснюються щомісяця протягом 3 місяців у розмірі 2 220 гривень на особу.