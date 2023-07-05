Денежная помощь от международных организаций
Министерство социальной политики при поддержке Минцифры и программы развития ООН в Украине реализовали проект, предусматривающий возможность предоставления денежной поддержки международными организациями.
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На помощь могут рассчитывать семьи с детьми, малоимущие семьи, внутренне перемещенные лица и лица с инвалидностью. Размер сумм колеблется от 2 220 гривен до 2 500 гривен на каждого члена семьи. А подать заявку можно было на информационной платформе єДопомога.
Когда можно получить средства
Деньги предоставляются международными организациями в соответствии с социальной категорией населения. Впрочем, время получения выплат зависит от того, как быстро организация примет решение о выплате.
- Вас уведомят или смс-сообщения от международной организации,
- Или же вы самостоятельно можете проверить статус заявки на платформе єДопомога.
Организации, оказывающие помощь
- представительство детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ);
Выплачивают средства многодетным семьям, имеющим 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг 2 лет. Кроме того, у них 2 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенка с инвалидностью. Сумма – 2 220 гривен на каждого члена семьи (не более 5 человек) одним платежом за 3 месяца. Максимальная сумма получения – 33 300 гривен
- Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);
Помощь для внутриперемещенных лиц среди лиц, получающих пенсию до 3 000 гривен. В первую очередь для тех, кто из наиболее пострадавших регионов Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Размер выплат составляет 2 220 гривен ежемесячно на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.
- Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН);
Для внутриперемещенных лиц по очередности даты включения в базу данных. Сумма выплат рассчитана не более чем на 3 человека – по 2 220 гривен в течение 3 месяцев на человека.
- Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины (МККХ и ОКХУ);
Является приоритетом для категорий малообеспеченных семей, в том числе из числа ВПЛ. Входят в список одинокие матери, которые получают пособие на детей, получатели пособия по беременности и родам, лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, получающие государственную социальную помощь, получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью тому подобное.
Размер пособия составляет 2 500 гривен на каждого получателя в месяц, однако с возможностью дальнейшего увеличения продолжительности оказания помощи.
- Международная организация по миграции (МОМ);
Для категорий лиц с инвалидностью, в том числе среди ВПЛ. Выплаты производятся ежемесячно в течение 3 месяцев в размере 2 220 гривен на человека.