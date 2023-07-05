Денежная помощь от международных организаций

Министерство социальной политики при поддержке Минцифры и программы развития ООН в Украине реализовали проект, предусматривающий возможность предоставления денежной поддержки международными организациями.

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На помощь могут рассчитывать семьи с детьми, малоимущие семьи, внутренне перемещенные лица и лица с инвалидностью. Размер сумм колеблется от 2 220 гривен до 2 500 гривен на каждого члена семьи. А подать заявку можно было на информационной платформе єДопомога.

Обратите внимание! Первый этап приема заявок на выплату денежной помощи от международных организаций завершен. Но после подтверждения готовности финансовой поддержки со стороны международных организаций прием заявок будет возобновлен.

Когда можно получить средства

Деньги предоставляются международными организациями в соответствии с социальной категорией населения. Впрочем, время получения выплат зависит от того, как быстро организация примет решение о выплате.

Вас уведомят или смс-сообщения от международной организации,

Или же вы самостоятельно можете проверить статус заявки на платформе єДопомога.

Организации, оказывающие помощь

представительство детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ);

Выплачивают средства многодетным семьям, имеющим 3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг 2 лет. Кроме того, у них 2 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере 1 ребенка с инвалидностью. Сумма – 2 220 гривен на каждого члена семьи (не более 5 человек) одним платежом за 3 месяца. Максимальная сумма получения – 33 300 гривен

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН);

Помощь для внутриперемещенных лиц среди лиц, получающих пенсию до 3 000 гривен. В первую очередь для тех, кто из наиболее пострадавших регионов Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Размер выплат составляет 2 220 гривен ежемесячно на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН);

Для внутриперемещенных лиц по очередности даты включения в базу данных. Сумма выплат рассчитана не более чем на 3 человека – по 2 220 гривен в течение 3 месяцев на человека.

Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общество Красного Креста Украины (МККХ и ОКХУ);

Является приоритетом для категорий малообеспеченных семей, в том числе из числа ВПЛ. Входят в список одинокие матери, которые получают пособие на детей, получатели пособия по беременности и родам, лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, получающие государственную социальную помощь, получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью тому подобное.

Размер пособия составляет 2 500 гривен на каждого получателя в месяц, однако с возможностью дальнейшего увеличения продолжительности оказания помощи.

Международная организация по миграции (МОМ);

Для категорий лиц с инвалидностью, в том числе среди ВПЛ. Выплаты производятся ежемесячно в течение 3 месяцев в размере 2 220 гривен на человека.

Другую информацию об организациях, оказывающих помощь, можете проверить за ссылкой.