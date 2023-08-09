Уряд витратив 35 мільярдів на соцвиплати: хто з українців отримав грошову допомогу

В Україні значна кількість людей має пільгові виплати. За липень держава витратила понад 35 мільярдів гривень на допомогу нужденним, куди саме спрямували ці кошти, розповіли у Мінфіні.

Хто отримав грошову допомогу у 2023 році

З початку 2023 року українцям виплатили 256,6 мільярда гривень грошової допомоги. Ця сума включає пенсії та доплати для українців, що опинилися у складних життєвих обставинах. Тільки у липні держава витратила на допомогу пільговикам 35 мільярдів гривень.

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Які виплати отримали українці з січня по липень 2023:

158,6 мільярда гривень – були витрачені на пенсійні виплати, надбавки до пенсії;

60,8 мільярда гривень – пішли на соціальний захист громадян, що потрапили у складні життєві обставини;

30,7 мільярда гривень – субсидії та підтримка малозабезпечених сімей;

14,2 мільярда гривень – соціальний захист сім'ї та дітей;

1,3 мільярда гривень – допомога особам з інвалідністю.

Які грошові виплати можуть отримати україніці

Наразі в Україні проживає 10,6 мільйона пенсіонерів. Мінімальний розмір виплат для деяких з них складає 2 100 гривень.

Громадяни України мають право на отримування пільг при певних обставинах. Найпоширеніші види соціальної допомоги:

Субсидії

На таку грошову допомогу можуть розраховувати малозабезпечені родини, які самостійно не можуть оплатити комунальні послуги. Розмір таких виплат в середньому складає 350 – 400 гривень.

Пенсії по інвалідності

Сума цих виплат залежить від індивідуальних обставин: сану здоров'я, умов отримання інвалідності, віку.

Розмір пенсії по інвалідності:

100% пенсії за віком – для осіб з інвалідністю І групи;

90% – ІІ групи;

50% – ІІІ групи.

На суму цих виплат також впливає і період встановлення інвалідності до 60 років. У майбутньому він зараховується як страховий стаж.

Пенсія по втраті годувальника

Сума розраховується індивідуально і дорівнює:

50% від пенсії за віком, призначеної померлому годувальнику – якщо у сім'ї 1 непрацездатна особа;

100% – якщо в родині 2 і більше непрацездатних осіб.

Коли в родині декілька претендентів на вказані виплати, гроші розподіляються між ними у рівних долях.

Допомога ВПО

Люди, що були змушені стати переселенцями мають право на отримання таких виплат:

2000 гривень – дорослі від 18 років;

3000 гривень – діти до 18 років та особи з інвалідністю.

Аби дізнатись чи можете ви отримати допомогу від держави зверніться у найближче відділення Управління соціального захисту у вашому регіоні.