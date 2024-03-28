Грошова допомога від ООН: хто з українців може претендувати на виплати
Джерело:ПФУ
Деякі категорії українців мають можливість отримати додаткову грошову допомогу від ООН. Ця виплата також доступна для осіб зі статусом ВПО.
Кому надається додаткова грошова допомога
Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проєкту ООН мають пенсіонери, зокрема ВПО. При цьому, перелік таких пенсіонерів формують відповідно до інформації, що міститься в базах даних ПФУ.
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Таким чином, ці виплати здійснюють без звернення особи до ВПП або ПФУ. Однак, таким особам необхідно відповідати наступним умовам:
- отримують пенсію в розмірі меншому за 3 250 гривень (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги тощо);
- не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та / або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- проживають на територіях активних або можливих бойових дій;
Відповідно, виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.
Як виплачуватимуть допомогу
Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:
- для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, – на їх банківські рахунки;
- для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта", – з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ "Укрпошта".