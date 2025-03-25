Хто з пенсіонерів зможе отримати гроші від ООН у 2025 році

Пенсіонери, які відповідають умовам програми від ООН щодо додаткової грошової допомоги, можуть отримати виплати від Всесвітньої продовольчої програми. Її продовжили до середини 2025 року.

Пенсіонери отримають допомогу від ООН

Мова йде про суму, яка дорівнює різниці між 3 250 грн та сумою пенсії, яку вони отримують, пише 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Тобто якщо пенсійна виплата становить 3 100 гривень, то вираховується різниця. Якщо ж від 3250 гривень відняти 3100, то сума дорівнюватиме 150 гривень. Це і буде доплата, яку зможе отримати пенсіонер або пенсіонерка.

Для отримання цієї грошової допомоги людина має відповідати трьом умовам:

особа проживає там, де тривають бойові дії, або в прифронтовій зоні;

пенсія людини має бути не більше 3 250 гривень;

відсутність будь-яких виплат від будь-яких міжнародних організацій і допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.

До переліку територій входять місця активних або можливих бойових дій, які визначені у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Важливо! Водночас виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

Хто ще може отримати допомогу від ООН

Слід додати, що наприкінці 2024 року додали нові категорії громадян України, які можуть отримати ці виплати. Тепер право на грошову допомогу мають

особи, які не мають права на отримання пенсії; та дорослі й діти з інвалідністю.

Зверніть увагу! Однак за умови відповідності одночасно кільком критеріям.