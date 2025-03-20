Хто зможе отримати виплату

Згідно з умовами програми, допомогу можуть отримати особи з низьким рівнем доходу, а також ті, хто проживає в небезпечних регіонах, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу організації.

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Гроші призначені для покриття основних потреб, таких як продукти харчування та засоби гігієни.

Для отримання фінансової допомоги потрібно належати до однієї з наступних вразливих груп:

неповна родина з дітьми (самотня мати або батько);

жінка, яка є єдиним годувальником у родині;

вагітні жінки в родині;

багатодітні родини з дітьми до 18 років;

родини, де є діти до двох років;

особи з інвалідністю першої чи другої групи, тяжкохворі або такі, що потребують дорогого лікування;

родини, де є лише люди похилого віку (від 60 років);

родини, які частково чи повністю втратили своє житло;

родини, де члени отримали поранення або загинули через бойові дії.

Який розмір допомоги

Розмір фінансової допомоги становить 3,6 тисячі гривень на місяць на одного члена родини, і ця сума буде виплачуватися протягом трьох місяців.

Особи, які відповідають умовам програми та мають відповідні обставини, можуть подати онлайн-запит.

Прийом заявок на багатоцільову фінансову допомогу буде проходити за таким графіком:

22 березня (9:00) – для жителів пріоритетних районів Донецької області;

23 березня (9:00) – для жителів пріоритетних районів Луганської області.

Зауважте! Програма охоплює Запорізьку, Донецьку, Луганську, Харківську та Херсонську області.