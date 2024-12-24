Україна отримала допомогу від ЄС: яку суму надали Києву та куди спрямують кошти
Україна отримала кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Йдеться про 86 мільйонів євро.
Допомога Україні від ЄІБ
Гроші направлені на захист енергетичної інфраструктури від атак безпілотників, повідомляє 24 канал з посиланням на сайт Банку.
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Так ЄІБ допомагає Укренерго, як національному оператору системи передачі електроенергії України. За мету стоїть побудувати захисні укриття для захисту критичних електропідстанцій.
Зокрема гроші надали в рамках Пакету невідкладних заходів солідарності з Україною. Ці інвестиції є першими заходами в рамках Плану порятунку енергетики України ЄІБ після його ухвалення у жовтні.
Він передбачає фінансування до 600 мільйонів євро. Вони передбачені для екстрених енергетичних проєктів у державному та приватному секторах.
Зауважте! Зокрема у НЕК "Укренерго" зазначили, що від початку повномасштабної війни, Європейський інвестиційний банк надав компанії кредитної підтримки на загальну суму 136 мільйонів євро.