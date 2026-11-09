Вже з 9 листопада: хто з українців може отримати 5 тисяч гривень допомоги

Напередодні складного зимового періоду в Україні стартувала нова програма фінансової підтримки для домогосподарств. Із 9 листопада мешканці Стецьківського старостинського округу на Сумщині можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги.

Хто саме має право на гроші та про яку суму йдеться

Розмір виплати становить 5 тисяч гривень на одне домогосподарство, про що йдеться в офіційному повідомленні місцевої влади.

Фінансова підтримка надається лише одному уповноваженому представнику родини.

Головна умова для місцевих мешканців – фактичне проживання та реєстрація в межах округу. Але при цьому вони не повинні перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи в інших регіонах.

Зверніть увагу! Водночас ВПО також можуть розраховувати на ці кошти, якщо вони зареєстровані як ВПО на території округу не менше, ніж рік, на момент подання заяви.

Як подати документи

Заявникам необхідно особисто звернутися:

до сектору управління сільськими територіями у селі Стецьківка (вулиця Сумська, 20);

або до Департаменту соцзахисту в Сумах (вулиця Харківська, 35).

Кінцевий термін подання заявок встановлено до 15 грудня 2026 року.

Базовий пакет документів включає копії та оригінали паспорта, ідентифікаційного коду, витягу про місце проживання або довідки ВПО.

Також доведеться взяти довідку про склад сім'ї у сумському ЦНАПі та підтвердження фактичного місця проживання від старости.

У заяві обов’язково потрібно зазначити банківський рахунок заявника для перерахування допомоги,

– наголошують у дописі.

Якщо в родині є інші повнолітні, знадобиться їхня письмова згода.

Нагадаємо, що мешканці деяких регіонів також можуть отримати надбавку до пенсії. Вона становить 20%. Також надбавка може стосуватися стипендій та інших соцвиплат. Але для цього українці відповідати визначеним критеріям.