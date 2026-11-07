Держава покриває 70% першого внеску: як переселенцям купити житло за "єОселею"

Adv

Як ВПО отримати компенсацію за програмою "єОселя"

Із вересня 2025 року для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових громад діє додатковий механізм державної підтримки під час купівлі житла, повідомив народний депутат Павло Фролов.

Програма передбачає часткове покриття витрат на оформлення іпотеки та її погашення протягом першого року. За оновленими умовами держава компенсує:

70% першого внеску, але не більше ніж 30% загальної вартості житла;

70% щомісячних платежів протягом першого року, але не більш як 150 тисяч гривень;

до 40 тисяч гривень на банківські комісії, збори та страхування.

Для участі у програмі переселенець має бути працевлаштованим і не володіти житлом на підконтрольній Україні території. Перший внесок за іпотекою становить щонайменше 20%, а вартість обраної нерухомості не повинна перевищувати 2 мільйони гривень.

Є також обмеження щодо віку будинку. У Києві та обласних центрах житло має бути не старшим за 10 років, в інших населених пунктах – не старшим за 20 років.

Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заявку на "єОселю" через застосунок Дія. Після позитивного рішення слід обрати банк-партнер і передати йому документи для оформлення державної підтримки.

Скільки переселенців скористалися програмою та що заважає іншим

За даними Міністерства соціальної політики, до 15 жовтня 2026 року компенсацію отримали лише 998 родин переселенців. Загальна сума виплат перевищила 420 мільйонів гривень.

Водночас у державному бюджеті на 2026 рік для фінансування цієї програми передбачено понад 2,6 мільярда гривень. У проєкті бюджету на 2027 рік закладено ще майже 3,7 мільярда гривень.

На думку Павла Фролова, однією з головних перешкод для переселенців залишається висока вартість іпотеки. Після першого року державної компенсації позичальники мають самостійно сплачувати кредит за ставкою 7% річних. Тому зниження ставки із 7% до 3% дозволило б більшій кількості переселенців виплачувати іпотеку після завершення державної компенсації.

Нагадаємо, під час оформлення іпотеки за програмою "єОселя" покупцям потрібно враховувати не лише перший внесок, а й додаткові витрати на банківські комісії, страхування, оцінку житла та послуги нотаріуса. Залежно від вартості квартири ці платежі можуть сягати майже 100 тисяч гривень.