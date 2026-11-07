Государство покрывает 70% первоначального взноса: как переселенцам приобрести жилье по программе "еОселя"

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Как внутренне перемещенным лицам получить компенсацию по программе "еОселя"

С сентября 2025 года для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых общин действует дополнительный механизм государственной поддержки при покупке жилья, сообщил народный депутат Павел Фролов.

Программа предусматривает частичное покрытие расходов на оформление ипотеки и ее погашение в течение первого года. Согласно обновленным условиям, государство компенсирует:

70% первоначального взноса, но не более 30% от общей стоимости жилья;

70% ежемесячных платежей в течение первого года, но не более 150 тысяч гривен;

до 40 тысяч гривен на банковские комиссии, сборы и страхование.

Для участия в программе переселенец должен быть трудоустроен и не владеть жильем на подконтрольной Украине территории. Первый взнос по ипотеке составляет не менее 20%, а стоимость выбранной недвижимости не должна превышать 2 миллиона гривен.

Существуют также ограничения по возрасту дома. В Киеве и областных центрах жилье должно быть не старше 10 лет, в других населенных пунктах – не старше 20 лет.

Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявку на "еОселю" через приложение "Дия". После положительного решения следует выбрать банк-партнер и передать ему документы для оформления государственной поддержки.

Сколько переселенцев воспользовались программой и что мешает остальным

По данным Министерства социальной политики, до 15 октября 2026 года компенсацию получили лишь 998 семей переселенцев. Общая сумма выплат превысила 420 миллионов гривен.

В то же время в государственном бюджете на 2026 год на финансирование этой программы предусмотрено более 2,6 миллиарда гривен. В проекте бюджета на 2027 год заложено еще почти 3,7 миллиарда гривен.

По мнению Павла Фролова, одним из главных препятствий для переселенцев остается высокая стоимость ипотеки. По истечении первого года государственной компенсации заемщики должны самостоятельно выплачивать кредит по ставке 7% годовых. Поэтому снижение ставки с 7% до 3% позволило бы большему количеству переселенцев выплачивать ипотеку после завершения государственной компенсации.

Напомним, при оформлении ипотеки по программе "еОселя"покупателям необходимо учитывать не только первоначальный взнос, но и дополнительные расходы на банковские комиссии, страхование, оценку жилья и услуги нотариуса. В зависимости от стоимости квартиры эти платежи могут достигать почти 100 тысяч гривен.