Понад 1 тисяча гривень: хто може отримати таку грошову надбавку

Українське законодавство надає деякі фінансові бонусі для людей, які присвятили життя захисту держави. Проте для отримання цих коштів слід зібрати певний пакет документів.

Кому держава гарантує фінансовий бонус

Йдеться про спеціальну надбавку, яку призначають непрацюючим військовим пенсіонерам (крім строковиків) та особам з інвалідністю, які утримують непрацездатних членів сім'ї, про що пише Пенсійний фонд України.

Розмір доплати становить 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і призначається на кожного такого родича.

Зверніть увагу! Головна вимога для успішного нарахування коштів полягає в тому, що непрацездатний родич не повинен мати власних джерел доходу від держави. Тобто йому не може нараховуватися звичайна пенсія із солідарної системи, соціальна допомога для осіб з інвалідністю чи виплати для одиноких матерів.

Якщо ж у родині проживає двоє або більше пенсіонерів, то надбавку на спільного утриманця призначать лише одному з них за їхнім власним вибором.

Аби кошти почали стабільно надходити на рахунок, необхідно подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ або звернутися особисто до сервісного центру.

Із собою обов'язково потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про родинні зв'язки (наприклад, свідоцтво про шлюб чи народження);

довідку про спільне проживання;

підтвердження того, що людина офіційно не працює.

Якщо в реєстрах немає даних про звільнення, то доведеться надати копію наказу, трудову книжку або контракт, а в разі їх відсутності – написати особисту заяву з поясненням причин.

У 2026 році базовий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс до 2 595 гривень. А значить, що сума щомісячної доплати на одного утриманця для військових автоматично становить близько 1 297 гривень.

Нагадаємо, що деякі пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії. За рік пенсіонеру можуть нарахувати 3 600 гривень. Проте доплата передбачена не всім українцям, а лише тим, хто відповідає певним умовам.