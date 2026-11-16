Более 1 тысячи гривен: кто может получить такую денежную надбавку

Кому государство гарантирует финансовую надбавку

Речь идет о специальной надбавке, которую назначают неработающим военным пенсионерам (кроме срочников) и лицам с инвалидностью, содержащим нетрудоспособных членов семьи, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Размер доплаты составляет 50% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и назначается на каждого такого родственника.

Обратите внимание! Главное условие для успешного начисления средств заключается в том, что нетрудоспособный родственник не должен иметь собственных источников дохода от государства. То есть ему не может начисляться обычная пенсия из солидарной системы, социальная помощь для лиц с инвалидностью или выплаты для одиноких матерей.

Если же в семье проживает двое или более пенсионеров, то надбавку на общего иждивенца назначат только одному из них по их собственному выбору.

Чтобы средства начали стабильно поступать на счет, необходимо подать заявление через веб-портал электронных услуг ПФУ или обратиться лично в сервисный центр.

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С собой обязательно нужно иметь:

паспорт;

идентификационный код;

документы, подтверждающие родственные связи (например, свидетельство о браке или рождении);

справку о совместном проживании;

подтверждение того, что человек официально не работает.

Если в реестрах нет данных об увольнении, то придется предоставить копию приказа, трудовую книжку а или контракта, а в случае их отсутствия – написать личное заявление с объяснением причин.

В 2026 году базовый прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос до 2 595 гривен. А это значит, что сумма ежемесячной доплаты на одного иждивенца для военнослужащих автоматически составляет около 1 297 гривен.

Напомним, что некоторые пенсионеры могут получить надбавку к пенсии. За год пенсионеру могут начислить 3 600 гривен. Однако доплата предусмотрена не всем украинцам, а только тем, кто соответствует определенным условиям.