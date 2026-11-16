Понад 1 тисяча гривень: хто може отримати таку грошову надбавку

Кому держава гарантує фінансовий бонус

Йдеться про спеціальну надбавку, яку призначають непрацюючим військовим пенсіонерам (крім строковиків) та особам з інвалідністю, які утримують непрацездатних членів сім'ї, про що пише Пенсійний фонд України.

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Розмір доплати становить 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і призначається на кожного такого родича.

Зверніть увагу! Головна вимога для успішного нарахування коштів полягає в тому, що непрацездатний родич не повинен мати власних джерел доходу від держави. Тобто йому не може нараховуватися звичайна пенсія із солідарної системи, соціальна допомога для осіб з інвалідністю чи виплати для одиноких матерів.

Якщо ж у родині проживає двоє або більше пенсіонерів, то надбавку на спільного утриманця призначать лише одному з них за їхнім власним вибором.

Аби кошти почали стабільно надходити на рахунок, необхідно подати заяву через вебпортал електронних послуг ПФУ або звернутися особисто до сервісного центру.

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Із собою обов'язково потрібно мати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про родинні зв'язки (наприклад, свідоцтво про шлюб чи народження);

довідку про спільне проживання;

підтвердження того, що людина офіційно не працює.

Якщо в реєстрах немає даних про звільнення, то доведеться надати копію наказу, трудову книжку або контракт, а в разі їх відсутності – написати особисту заяву з поясненням причин.

У 2026 році базовий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс до 2 595 гривень. А значить, що сума щомісячної доплати на одного утриманця для військових автоматично становить близько 1 297 гривень.

Нагадаємо, що деякі пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії. За рік пенсіонеру можуть нарахувати 3 600 гривень. Проте доплата передбачена не всім українцям, а лише тим, хто відповідає певним умовам.