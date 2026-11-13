Чому старі записи загрожують пенсійним виплатам

Якщо на титульній сторінці головного робочого документа прізвище, ім'я чи по батькові вписані російською мовою, то ПФУ може зупинити процес призначення виплат, про що пише Kadroland.

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Інспектори вимагатимуть привести ці дані у повну відповідність до українського паспорта, щоб чітко ідентифікувати особу майбутнього пенсіонера.

Зверніть увагу! Самостійно змінювати щось у документі суворо заборонено, адже це зробить його недійсним.

Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, будь-які зміни до записів про ПІБ та дату народження вносить виключно роботодавець за останнім місцем роботи.

Для цього фахівцю відділу кадрів потрібно надати оригінали офіційних документів:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження;

або документ про зміну імені.

Процедура коригування відбувається безпосередньо на першому титульному аркуші трудової книжки. Слід закреслити попередній російськомовний запис однією тонкою рискою так, щоб старий текст легко читався. Одразу поруч або над ним каліграфічно вписується правильний варіант українською мовою.

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А на внутрішньому боці обкладинки обов'язково робиться посилання на документ-підставу. Запис керівник засвідчує своїм підписом та печаткою, обов'язково вказуючи точну дату внесення правок.

Нагадаємо, що навіть одна забута довідка про зарплату може суттєво знизити індивідуальний коефіцієнт заробітку. Так щомісячна виплата виявиться меншою за очікувану.

Крім того, літнім людям варто пам'ятати про жорсткі терміни звітування перед державою. Якщо пенсіонер вирішив повернутися до роботи або відкрити ФОП, він має рівно 10 днів на повідомлення ПФУ. Ігнорування цього правила призводить до незаконних переплат.