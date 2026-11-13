Украинцы могут лишиться пенсии: все из-за записей на русском языке в трудовой книжке

Почему старые записи ставят под угрозу пенсионные выплаты

Если на титульном листе основного рабочего документа фамилия, имя или отчество указаны на русском языке, то ПФУ может приостановить процесс назначения выплат, о чем пишет Kadroland.

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Инспекторы будут требовать привести эти данные в полное соответствие с украинским паспортом, чтобы четко идентифицировать личность будущего пенсионера.

Обратите внимание! Самостоятельно вносить изменения в документ строго запрещено, так как это приведет к его аннулированию.

Согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, любые изменения в записях о ФИО и дате рождения вносит исключительно работодатель по последнему месту работы.

Для этого специалисту отдела кадров необходимо предоставить оригиналы официальных документов:

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паспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении;

или документ об изменении имени.

Процедура исправления осуществляется непосредственно на первом титульном листе трудовой книжки. Предыдущую запись на русском языке следует зачеркнуть одной тонкой чертой так, чтобы старый текст оставался легко читаемым. Сразу рядом или над ним каллиграфически вписывается правильный вариант на украинском языке.

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А на внутренней стороне обложки обязательно делается ссылка на документ-основание. Запись руководитель заверяет своей подписью и печатью, обязательно указывая точную дату внесения исправлений.

Напомним, что даже одна забытая справка о зарплате может существенно снизить индивидуальный коэффициент заработка. Так, ежемесячная выплата окажется меньше ожидаемой.

Кроме того, пожилым людям стоит помнить о жестких сроках отчетности перед государством. Если пенсионер решил вернуться на работу илиоткрыть ФЛП, у него есть ровно 10 дней на уведомление ПФУ. Игнорирование этого правила приводит к незаконным переплатам.