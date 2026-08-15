Что происходит после подачи документов

Первый шаг для оцифровки трудовых книжек – это загрузка данных на цифровой портал Пенсионного фонда Украины. Далее заявитель может отслеживать, как проходит процесс, когда он завершится и не возникло ли с ним каких-либо проблем. Об этом сообщили в ПФУ.

Для этого на портале есть раздел "Мои обращения". После загрузки и регистрации документа в системе человек увидит статус "Подано". Это означает, что процесс оцифровки трудовой книжки начат и следует ожидать следующих этапов.

Пока специалисты проверяют документы и регистрируют сведения, на сайте будет отображаться статус "В работе". Даже если этот статус сохраняется в течение длительного времени, это не означает, что с документами возникли проблемы, поэтому паниковать не стоит.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Статус "В работе" означает, что Пенсионный фонд уже получил ваши документы и принял их к обработке. Это подтверждает, что обращение зарегистрировано, а документы находятся на одном из этапов проверки. Чаще всего такой статус означает, что документы находятся в общей очереди на обработку,

– пояснили в ПФУ.

Когда процедура завершена, а данные внесены в реестр, статус изменится на "Выполнено". Это означает, что данные гражданина о стаже уже оцифрованы.

Однако у некоторых может появиться отметка "Исполнение отменено". Это означает, что по каким-то причинам поданные документы невозможно обработать.

Поэтому непосредственно перед подачей стоит сделать четкие и полные скан-копии и проверить наличие всех необходимых страниц.

Отказ в оцифровке может быть получен, если во время загрузки произошли ошибки в системе или документы не соответствовали требованиям.

Важно! Если пенсия уже назначена, то повторно подавать трудовую книжку не нужно. Обращение в ПФУ может понадобиться только для уточнения или дополнения информации.

Сколько времени занимает обработка документов

Четко установленного срока нет – документы украинцев могут обрабатываться по-разному. Ведь специалисты иногда получают больше обращений, некоторые данные проверять сложнее, а ряд записей еще и требуют дополнительной обработки.

Обработка происходит по очереди: в общем и приоритетном порядке. Специалисты ПФУ отдают предпочтение документам, требующим срочного подтверждения страхового стажа, например, когда человек обратился за назначением или перерасчетом пенсии.

Поэтому статус "В работе" не требует повторной загрузки документов. Особенно не стоит паниковать, если человек уверен, что все страницы трудовой книжки он подал правильно и в хорошем качестве.

Напомним, 10 июня 2026 года завершился пятилетний переходный период для оцифровки бумажных трудовых книжек. Но это не означает, что после этой даты люди потеряли стаж. Если трудовую книжку не оцифровали вовремя, бумажная книжка остается действующим документом, который можно представить для подтверждения стажа, в частности при оформлении пенсии.

Штрафов за то, что человек не оцифровал трудовую книжку, нет. Документы принимаются и в дальнейшем через веб-портал Пенсионного фонда.

Главный риск неоцифрованной трудовой книжки заключается в более длительном оформлении пенсии. ПФУ может потратить больше времени на проверку и подтверждение старых периодов работы, особенно если речь идет о данных до 1 января 2004 года.