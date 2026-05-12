Від 800 гривень: 17 категорій українців отримають виплати у травні

У травні цього року 17 категорій українців отримують грошові виплати. Допомога передбачена до Дня Києва. Його традиційно відзначають в останню неділю травня.

Хто отримає грошові виплати у травні?

Підтримка є одноразовою та нараховується за програмою "Турбота. Назустріч киянам", про що повідомили у КМДА.

Гроші нарахують майже 35 тисячам киян, які потребують додаткової соціальної підтримки. Згідно з інформацією, місто спрямує на ці виплати близько 30 мільйонів гривень.

Кошти отримають 17 категорій мешканців столиці, які визначені відповідним розпорядженням Київського міського голови. Зокрема найбільшу виплату – 1 500 гривень – отримають:

праведники Бабиного Яру; учасники народного ополчення, які брали участь в обороні столиці з вересня до листопада 1941 року; ветерани підпільно-партизанського руху; батьки та матері загиблих у мирний час солдатів строкової служби.

Дещо меншу підтримку – у розмірі 1 тисячу гривень – нарахують:

репресованим та членам їхніх сімей, яких було примусово переселено; особам, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю підгрупи А; дітям-сиротам; особам, які є одержувачами тимчасової допомоги на дітей без батьківського піклування.

А 800 гривень передбачено:

людям, які одержують соціальну пенсію на дітей з інвалідністю;

українцям, які одержують допомогу на важкохворих дітей;

тим, хто одержує допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

особам, які одержують допомогу при усиновленні дитини;

мешканцям столиці, які одержують державну соціальну допомогу дітям померлого годувальника;

киянам, які одержують допомогу на дітей, що виховуються у багатодітних сім’ях;

людям, які одержують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначену дітям;

мешканцям Києва, які одержують державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

Особи, які одночасно належать до кількох категорій, отримають лише одну допомогу. Але у більшому розмірі.

Важливо! Людям, які перебувають на повному державному утриманні, одноразова адресна матеріальна допомога не виплачується.

Які ще виплати можуть отримати українці?

Українці можуть отримати Нацкешбек за березень. Про це повідомили у Дії.

З четверга, 7 травня, майже 4,8 мільйона українців можуть отримати виплати за покупки в березні 2026 року.

Цього разу вперше надійде кешбек за пальне,

– додали у Дії.

Зверніть увагу! Паливний кешбек зокрема продовжили до 31 травня. Але наразі максимальна сума повернення становить 500 гривень.

А "Національний кешбек" наразі нараховують таким чином:

15% – за купівлю непродовольчих товарів українського виробництва, а також сирів (твердих і м’яких) і деяких видів бакалії;

5% – за більшість продуктів харчування (окрім вказаних вище та підакцизних товарів), а також на товари аптечні, для саду та городу.

Зокрема "Національний кешбек теж" продовжили. Про це йдеться у постанові Кабміну.

Програма буде доступною на період воєнного стану. Але вона не діятиме довше, ніж до 30 квітня 2028 року.

Що ще варто знати про виплати у травні 2026 року?

Деякі українці не отримали одноразову грошову виплату у розмірі 1 500 гривень у квітні. Тому допомогу "перенесли" на травень.

Начальниця головного управління ПФУ у Вінницькій області Олена Корчак розповіла, що гроші мають надійти до 25 травня – разом із пенсією або іншою соціальною виплатою. Окремо звертатися до для оформлення допомоги не потрібно.

Є також ще одна проблема – особи, які подавали заявки на фінансову підтримку при народженні дитини, досі не отримали коштів. Мова йде про звернення від січня та лютого.

Міністр соцполітики Денис Улютін розказав, що причиною затримки став технічний збій. А незабаром українці отримають виплати.