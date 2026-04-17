Зарплати військових: чи змінять виплати з 1 травня

Грошове забезпечення військовослужбовців нараховують з кількох окладів. Також військовий може мати додаткові виплати відповідно до місця виконання завдань та обов'язків, що в окремих випадках складають суму до 100 тисяч гривень.

Скільки платять військовим в Україні?

Про те, чи зміниться з 1 травня 2026 року грошове забезпечення військовослужбовців та що впливає на рівень виплат, йдеться в законі "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", а також у постанові Кабміну.

Так, від 1 травня виплати для військових залишать без змін. Зарплати, премії чи надбавки платитимуть у чинних обсягах.

Якщо йдеться про виплати для кожного військового, вони відрізняються залежно від певних факторів. Основна частина – посадовий оклад. Сума залежить від посади військового. Для вищих посад відповідно цей складник зарплати буде вищим.

Ще один склданик фінансового забезпечення – оклад за військовим званням. Ці гроші нараховують та виплачують залежно від звання військовослужбовця, але незаледно від посади. Тобто для цієї виплати враховують ким є службовець – сержантом, командиром чи лейтенантом, наприклад.

Надбавка за вислугу років – складник загальної виплати, сума якого залежить від тривалості служби в ЗСУ або інших силових структурах. Надбавка нараховується у відсотках до окладів та збільшується з кожним роком служби. Так, за перший рік служби військовий матиме доплату у 5%, якщо вислуга років становить 25 і більше років – надбавка буде до 50%.

Зауважте, що грошове забезпечення військового за такою системою починає нараховуватись з першого місяця мобілізації чи підписання контракту. Також у ЗСУ немає авансів, усю зарплату виплачують за один раз.

Які додаткові виплати може отримати військовий?

Залежно від місця служби чи перебування або від виконаних завдань, щомісяця військовослужбовець може розраховувати на додаткове грошове забезпечення:

за виконання бойових чи спеціальних завдань – 30 тисяч гривень;

тисяч гривень; якщо військовий працює у штабі, органах управління, командуванні – 50 тисяч гривень;

тисяч гривень; за перебування на передовій протягом 1 місяця – 70 тисяч гривень;

тисяч гривень; якщо військовослужбовець перебуває у зоні активних бойових дій, має реабілітацію після поранення, перебуває в полоні – 100 тисяч гривень.

Зокрема, як пояснюють на сайті Міноборони, Збройні Сили також надають для службовців кілька видів грошових допомог. Однак вони не є щомісячними. Йдеться про:

допомогу на оздоровлення – це сума місячного грошового забезпечення військовослужбовця, яку можна отримати раз на рік;

– це сума місячного грошового забезпечення військовослужбовця, яку можна отримати раз на рік; допомогу для розв'язання соціально-побутових питань – у випадку, коли військовий або члени його родини захворіли;

– у випадку, коли військовий або члени його родини захворіли; допомогу при переведенні – виплатта для контрактників, які переходять до іншої частини;

– виплатта для контрактників, які переходять до іншої частини; виплату під час укладення першого контракту – виплата за програмою "Контракт 18 – 24", яку виплачують частинами, але загальна сума складає 1 мільйон гривень.

Що відомо про нові правила грошового забезпечення військових?

На ресурсі LIGA ZAKON пояснюють нові правила щодо виплати зарплат загиблих військових.

Від жовтня 2025 року набув чинності наказ Міноборони, за яким ключові зміни стосуються особистого розпорядження. Саме з допомогою останнього військовослужбовці мають право визначити людей, які отримають виплати у випадку полону чи смерті військового. Зокрема можна визначити відсотки виплати для того чи іншого отримувача.

Якщо ж особистого розпорядження немає, то 100% нарахованих грошей віддадуть за черговістю. Першими на виплату в рівних відсотках претендуватимуть один із подружжя, представники дітей, непрацездатні батьки.

У другій черзі – повнолітні діти, рідні брати й сестри, якщо військових був їхнім законним представником. У ситуації, коли нікого з цих осіб немає – гроші перейдуть на баланс спадщини службовця.

Що відомо про пільги для військових та статус УБД?