Потік грошей з-за кордону слабшає: що відбувається з переказами українців

Грошові перекази в Україну продовжують скорочуватися. За перше півріччя 2026 року українці отримали з-за кордону на 6,1% менше – 3,68 мільярда доларів.

Як змінилися обсяги переказів

У червні річні темпи падіння ще більше прискорилися. Обсяг приватних грошових переказів становив 623 мільйони доларів, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Попри те, що порівняно з травнем сума дещо зросла, у річному вимірі, за словами експерта, спад посилився до 7,4%.

Наприклад, у травні скорочення становило 6,1%, а у квітні – 5,5%.

Крім того, Національний банк переглянув статистику за квітень і травень, знизивши загальний показник ще на 27 мільйонів доларів.

До речі, результат червня був менший за мої очікування у 620 мільйонів доларів,

– зауважив Шевчишин.

Чому перекази зменшуються

Аналітик зазначає, що хоча обсяги грошових переказів останніми місяцями стабілізувалися за окремими показниками, загальна тенденція до скорочення зберігається.

Серед головних причин Шевчишин називає:

високу інфляцію та подорожчання життя за кордоном;

зростання витрат українців у країнах перебування;

стабілізацію кількості українців, які отримують зарплату за кордоном і надсилають кошти в Україну.

За його оцінкою, кількість таких отримувачів доходів скоротилася на 20,1% у річному вимірі.

Попри слабшу динаміку першого півріччя, Шевчишин поки не змінює свій прогноз на весь 2026 рік.

Експерт очікує, що загальний обсяг грошових переказів до України становитиме 7,6 мільярда доларів.

Таким чином, перекази залишаються одним із важливих джерел надходжень для України, однак їхні обсяги й надалі поступово скорочуються.

Нагадаємо, обсяги грошових переказів з-за кордону падають вже не перший рік. Зокрема, ще у 2023 році вони становили 11,6 мільярда доларів, за даними НБУ, а вже у 2024 році скоротилися до 9,6 мільярда доларів.