Как изменились объемы денежных переводов

В июне темпы падения еще больше ускорились. Объем частных денежных переводов составил 623 миллиона долларов, сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Несмотря на то, что по сравнению с маем сумма несколько выросла, в годовом исчислении, по словам эксперта, спад усилился до 7,4%.

Например, в мае сокращение составило 6,1%, а в апреле – 5,5%.

Кроме того, Национальный банк пересмотрел статистику за апрель и май, снизив общий показатель еще на 27 миллионов долларов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кстати, результат июня оказался ниже моих ожиданий на 620 миллионов долларов,

– отметил Шевчишин.

Почему денежные переводы сокращаются

Аналитик отмечает, что хотя объемы денежных переводов в последние месяцы стабилизировались по отдельным показателям, общая тенденция к сокращению сохраняется.

Среди главных причин Шевчишин называет:

высокую инфляцию и удорожание жизни за рубежом;

рост расходов украинцев в странах пребывания;

стабилизацию количества украинцев, получающих зарплату за рубежом и отправляющих средства в Украину.

По его оценке, количество таких получателей доходов сократилось на 20,1% в годовом исчислении.

Несмотря на более слабую динамику первого полугодия, Шевчишин пока не меняет свой прогноз на весь 2026 год.

Эксперт ожидает, что общий объем денежных переводов в Украину составит 7,6 миллиарда долларов.

Таким образом, переводы остаются одним из важных источников поступлений для Украины, однако их объемы продолжают постепенно сокращаться.

Напомним, объемы денежных переводов из-за рубежа падают уже не первый год. В частности, еще в 2023 году они составляли 11,6 миллиарда долларов, по данным НБУ, а уже в 2024 году сократились до 9,6 миллиарда долларов.