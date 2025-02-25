В Украине упали денежные переводы

В то же время в 2023 году она составляла с 11,6 миллиарда долларов, передает 24 канал со ссылкой на данные НБУ.

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Через платежные системы перевода денег (которые были созданы как резидентами, так и нерезидентами) было перечислено в Украину почти 2,5 миллиарда долларов в эквиваленте. А это на 4,6% меньше чем за 2023 год.

В частности средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину в прошлом году составила 267 долларов, тогда как в 2023 году составляла 256 долларов.

Через платежные системы наибольшие объемы денег в Украину в прошлом году поступали из таких стран:

США (19,39%);

Израиль (16,8%);

Германия (10,8%);

Италия (10,21%);

Великобритания (9,41%).

Лидерами по сумме переводов в Украину были такие платежные системы:

Western Union – 37,58%; MoneyGram – 19,20%; RIA – 18,33%.

Кроме того, именно через канал платежных систем в 2024 году украинцам поступала гуманитарная помощь от некоторых международных организаций.

Интересно! До полномасштабной войны через платежные системы поступали около четверти от объема всех частных денежных переводов в Украину, а в 2024 году эта тенденция осталась актуальной.