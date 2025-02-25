В Україні впали грошові перекази

Водночас у 2023 році вона становила з 11,6 мільярда доларів, передає 24 канал з посиланням на дані НБУ.

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Через платіжні системи переказу грошей (які були створені як резидентами, так і нерезидентами) було перераховано до України майже 2,5 мільярда доларів в еквіваленті. А це на 4,6% менше ніж за 2023 рік.

Зокрема середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну минулого року становила 267 доларів, тоді як у 2023 році складала 256 доларів.

Через платіжні системи найбільші обсяги грошей в Україну минулого року надходили з таких країн:

США (19,39%);

Ізраїль (16,8%);

Німеччина (10,8%);

Італія (10,21%);

Велика Британія (9,41%).

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі платіжні системи:

Western Union – 37,58%; MoneyGram – 19,20%; RIA – 18,33%.

Крім того, саме через канал платіжних систем у 2024 році українцям надходила гуманітарна допомога від деяких міжнародних організацій.

Цікаво! До повномасштабної війни через платіжні системи надходили близько чверті від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну, а у 2024 році ця тенденція залишилась актуальною.