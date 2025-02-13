Украинцы начали получать меньше денежных переводов

В частности больше всего уменьшились объемы зарплат, которые украинцы получают от иностранных компаний – на 1,6 миллиарда долларов, или на 39,5%, пишет 24 канал со ссылкой на The Page.

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Так в течение 2017-2021 годов объемы подобных переводов в Украину выросли почти вдвое. А в 2021 году достигли рекордного значения в 14 миллиардов долларов.

А с 2022 года они начали постепенно уменьшаться. По предварительным оценкам, в 2024 году такие переводы упали до 9,6 миллиарда долларов, что на 4,4 миллиарда, или на 31,7% меньше, чем в 2021-м.

Кроме того, больше всего уменьшились объемы зарплаты, которую украинцы получают из-за рубежа на 1,6 миллиарда долларов, или на 39,5%. Другие частные переводы (они поступили через официальные каналы) уменьшились на 1,1 миллиарда долларов, или на 26,2%. В целом официальными каналами в Украину прислали на 32,8% иностранных переводов меньше, чем в 2021-м. А на треть (30,1%) сократился поток через другие неформальные каналы.

После начала полномасштабной войны структура частных переводов изменилась из-за увеличения сроков пребывания украинцев за рубежом,

– пишет издание.

Обратите внимание! Объемы чистой оплаты труда сократились на 43% по сравнению с 2021 годом, а их доля уменьшилась с 68,1% до 56,9%. В то же время объемы частных переводов от долгосрочных мигрантов сократились лишь на 7,6%, их доля выросла до 43,1% по сравнению с 31,9% в 2021-м.

Из каких стран поступало больше всего средств

В 2023-2024 годах 70% от общего объема переводов, из официальных и неофициальных каналов, перепадало на такие страны:

Польшу;

США;

Соединенное Королевство;

Чешскую республику;

Германию.

В частности, с 2022 года переводы из России уже не включаются в статистику. Однако еще в 2021 году страна занимала пятое место по объемам переводов, а ее доля составляла 5,5%.

Больше всего средств украинцы получили из Польши. Хотя объемы денежных переводов из страны сократились по сравнению с 2021-м в 1,4 раза, ее доля в общем объеме переводов увеличилась до 35,6% по сравнению с 33,1% в 2021-м,

– отмечают в материале.

Также большие объемы денежных переводов поступали в Украину из таких стран:

США;

Соединенного Королевства;

Чехии.

Но они снизились по сравнению с 2021-м – на 24%, 16,1% и 19,6%. Однако их доля несколько возросла до 11,7%, 8,7% и 7,4%.

Интересно! Объемы переводов из Германии выросли на 3,3%, а их доля увеличилась во всех переводах с 4,3% до 6,6%.