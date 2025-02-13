Українці почали отримувати менше грошових переказів

Зокрема найбільше зменшились обсяги зарплат, які українці отримують від іноземних компаній – на 1,6 мільярда доларів, або на 39,5%, пише 24 канал з посиланням на The Page.

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Так протягом 2017-2021 років обсяги подібних переказів в Україну зросли майже вдвічі. А у 2021 році сягнули рекордного значення у 14 мільярдів доларів.

А з 2022 року вони почали поступово зменшуватись. За попередніми оцінками, у 2024 році такі перекази впали до 9,6 мільярда доларів, що на 4,4 мільярда, або на 31,7% менше, ніж у 2021-му.

Крім того, найбільше зменшились обсяги зарплати, яку українці отримують із-за кордону на 1,6 мільярда доларів, або на 39,5%. Інші приватні перекази (вони надійшли через офіційні канали) зменшилися на 1,1 мільярда доларів, або на 26,2%. В цілому офіційними каналами в Україну надіслали на 32,8% іноземних переказів менше, ніж у 2021-му. А на третину (30,1%) скоротився потік через інші неформальні канали.

Після початку повномасштабної війни структура приватних переказів змінилася через збільшення термінів перебування українців за кордоном,

– пише видання.

Зверніть увагу! Обсяги чистої оплати праці скоротились на 43% порівняно з 2021 роком, а їхня частка зменшилась з 68,1% до 56,9%. Водночас обсяги приватних переказів від довгострокових мігрантів скоротились лише на 7,6%, їх частка зросла до 43,1% порівняно з 31,9% у 2021-му.

З яких країн надходило найбільше коштів

У 2023-2024 роках 70% від загального обсягу переказів, з офіційних та неофіційних каналів, перепадало на такі країни:

Польщу;

США;

Сполучене Королівство;

Чеську республіку;

Німеччину.

Зокрема з 2022 року перекази з Росії вже не включаються в статистику. Однак ще у 2021 році країна займала п’яте місце за обсягами переказів, а її частка становила 5,5%.

Найбільше коштів українці отримали з Польщі. Хоча обсяги грошових переказів з країни скоротилися порівняно з 2021-м у 1,4 раза, її частка в загальному обсязі переказів збільшилась до 35,6% порівняно з 33,1% у 2021-му,

– зазнають у матеріалі.

Також великі обсяги грошових переказів надходили в Україну з таких країн:

США;

Сполученого Королівства;

Чехії.

Але вони знизилися порівняно з 2021-м – на 24%, 16,1% та 19,6%. Проте їхня частка дещо зросла до 11,7%, 8,7% та 7,4%.

Цікаво! Обсяги переказів з Німеччини зросли на 3,3%, а їхня частка збільшилась в усіх переказах з 4,3% до 6,6%.