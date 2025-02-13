Сколько денег нужно будет ЕС на поддержку Украины

По оценкам Bloomberg, поддержка Украины и укрепление собственных вооруженных сил могут стоить крупнейшим странам Европы дополнительные 3,1 триллиона долларов в течение следующего десятилетия, передает 24 Канал.

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Европе придется пересмотреть бюджеты, укрепить оборонку и, возможно, выпустить общий долг, что потребует политической воли. В то же время сокращение соцрасходов может вызвать протесты, подпитанные пророссийской пропагандой.

Один из высокопоставленных европейских чиновников отмечает, что Россия существенно превосходит Европу по численности личного состава, а ее военная экономика производит боеприпасы и другое вооружение быстрее, чем в этом нуждается армия на фронте в Украине.

Сколько будет стоить Европе поддержка Украины

Восстановление ВСУ может стоить Европе около 175 миллиардов за 10 лет, в зависимости от состояния армии после прекращения огня. Размещение миротворческой миссии на 40 тысяч человек обойдется в 30 миллиардов долларов.

Сколько нужно на восстановление Украины после войны Украине нужно около 230 миллиардов долларов на восстановление после войны. Если она получит финансирование и мирное соглашение, экономика будет быстро расти, облегчая бремя для ЕС. Также Киев привлек внимание Трампа своими запасами урана, лития и графита.

Однако сейчас существует дефицит в 130 миллиардов долларов между потребностями Украины в восстановлении и обещанным финансированием. Это ставит под угрозу любое восстановление экономики и может подорвать устойчивость страны в долгосрочной перспективе.

Где ЕС планирует покупать оружие

Основная часть средств ЕС также пойдет на укрепление армий и увеличение оборонного бюджета до 3,5% ВВП. Дополнительные деньги будут потрачены на:

артиллерийские запасы;

ПВО и ракетные системы, что укрепит восточные границы ЕС;

подготовку вооруженных сил к быстрому развертыванию и развитие оборонной промышленности.

Впрочем, в ЕС существуют споры по закупкам: одни хотят покупать у европейцев, даже с задержками, другие предлагают сотрудничество с Британией и США, а некоторые предпочитают инвестировать в инфраструктуру, а не артиллерию.

Если финансирование будет осуществлено через долговые обязательства, то пять крупнейших европейских стран НАТО потребуют дополнительных 2,7 триллиона долларов за следующие 10 лет.