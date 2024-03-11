За рік міжнародні перекази в Україну скоротилися 1,4 мільярда доларів

Загалом у 2023 році українці отримали з-за кордону 11,6 мільярда доларів. Найбільше грошей в Україну надіслали з Америки, Ізраїлю, Італії, Німеччини та Ірландії.

Які перекази були популярні

Для порівняння, у 2022 році українці отримали з-за кордону 13 мільярдів доларів. Кошти надходили різними способами: через банки, системи переказів, пошту або іншими неофіційними шляхами.

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Через платіжні системи, які були створені в Україні та за її межами, у 2023 році в Україну надійшло 2,6 мільярда доларів. Це на 17% менше порівняно з 2021 роком. Середній розмір одного переказу з-за кордону склав 255 доларів.

! Western Union, MoneyGram та PrivatMoney були найпопулярнішими серед таких систем, а гроші через них часто йшли як гуманітарна допомога.

Також в Україні значно зросла кількість грошових переказів всередині країни — до 728 мільярда гривень, тобто 19,9 мільярда доларів. Це вдвічі більше, ніж за 2021 рік і на 149% більше, ніж за 2022 рік.

Середній внутрішній переказ становив 862 гривні, а NovaPay була лідером за обсягом таких переказів.

Ліміти для переказів

Нагадаємо, що постановою НБУ №18 від 24 лютого 2024 року були встановлені обмеження на переказ коштів за кордон. Тепер можна переказувати кошти за кордон з валютних карток до 100 тисяч гривень на місяць, а з гривневих карток такі перекази заборонені.

Використання гривневих карток дозволено лише для кількох цілей: сплата аліментів, оплата лікування, навчання, перевезення хворих та померлих, покупка товарів критичного імпорту.

! Ліміт в 100 тисяч гривень включає як перекази, так і операції "quasi cash". Це означає, що після використання ліміту на перекази не можна буде виконати операції "quasi cash" до кінця місяця. Через такі обмеження загальний обсяг міжнародних переказів зменшився.