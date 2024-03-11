За год международные переводы в Украину сократились 1,4 миллиарда долларов

Всего в 2023 году украинцы получили из-за рубежа 11,6 миллиарда долларов. Больше всего денег в Украину прислали из Америки, Израиля, Италии, Германии и Ирландии.

Какие переводы были популярны

Для сравнения, в 2022 году украинцы получили из-за границы 13 миллиардов долларов. Средства поступали различными способами: через банки, системы переводов, почту или другими неофициальными путями.

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Через платежные системы, которые были созданы в Украине и за ее пределами, в 2023 году в Украину поступило 2,6 миллиарда долларов. Это на 17% меньше по сравнению с 2021 годом. Средний размер одного перевода из-за рубежа составил 255 долларов.

! Western Union, MoneyGram и PrivatMoney были самыми популярными среди таких систем, а деньги через них часто шли как гуманитарная помощь.

Также в Украине значительно возросло количество денежных переводов внутри страны - до 728 миллиарда гривен, то есть 19,9 миллиарда долларов. Это вдвое больше, чем за 2021 год и на 149% больше, чем за 2022 год.

Средний внутренний перевод составлял 862 гривны, а NovaPay была лидером по объему таких переводов.

Лимиты для переводов

Напомним, что постановлением НБУ №18 от 24 февраля 2024 года были установлены ограничения на перевод средств за границу. Теперь можно переводить средства за границу с валютных карточек до 100 тысяч гривен в месяц, а с гривневых карточек такие переводы запрещены.

Использование гривневых карт разрешено только для нескольких целей: уплата алиментов, оплата лечения, обучение, перевозки больных и умерших, покупка товаров критического импорта.

! Лимит в 100 тысяч гривен включает как переводы, так и операции "quasi cash". Это означает, что после использования лимита на переводы нельзя будет выполнить операции "quasi cash" до конца месяца. Из-за таких ограничений общий объем международных переводов уменьшился.