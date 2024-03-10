Що впливає на валюту

У своєму коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий наголосив, що на курсові зміни сильно впливатиме співвідношення попиту і пропозиції на валютному ринку. Однак, факторів, що спричинятимуть сильні хвилювання не передбачається.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Провідну роль відіграватиме міжбанк та тактичні кроки регулятора з досягнення балансу між попитом і пропозицією. І наразі відсутні будь-які потенційно загрозливі обставини, що можуть радикально змінити кон’юнктуру ринку.

Банкір зауважує, що певні зміни, які можуть відбутися, скоріше ситуативні. Щобільше, імовірне саме зниження курсу через досягнення балансу між попитом і пропозицією.

В ситуативних умовах, як це спостерігалося в останню декаду лютого, зниження інтервенцій зі "звичних" тижневих 500 – 600 мільйонів доларів до 200 – 300 мільйонів доларів при домінуванні попиту, який на 10% перевищував пропозицію, стало головною причиною незначного зростання курсів валют, в середньому на 2,5 – 3%,

– пояснює Лєсовий

Як зміниться курс

На думку Лєсового, зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні. Водночас цей показник на готівковому ринку не буде більшим за 0,5 гривень.

Різниця між курсами купівлі та продажу очікується на такому рівні:

на міжбанку – 0,1 гривні;

в комерційних банках – 0,5 гривень;

в обмінниках – 1 гривня.

Готівковий ринок формуватиме власні курси з огляду на курсові показники міжбанку. Розуміємо, що при курсоутворенні продовжиться домінування міжбанку,

– наголошує Лєсовий

Курс, відповідно, до прогнозу банкіра буде таким:

на міжбанку: 38,5 – 39,25 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро;

на готівковому ринку: 38,8 – 39,9 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.