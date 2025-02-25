Грошові перекази в Україну суттєво зменшились у 2024 році
- У 2024 році грошові перекази в Україну зменшилися до 9,6 мільярда доларів, порівняно з 11,6 мільярдами доларів у 2023 році.
- Через платіжні системи було перераховано майже 2,5 мільярда доларів, що на 4,6% менше, ніж у 2023 році.
Торік сума грошових переказів Україну скоротилася. Так у 2024 році вона впала до 9,6 мільярда доларів.
В Україні впали грошові перекази
Водночас у 2023 році вона становила з 11,6 мільярда доларів, передає 24 канал з посиланням на дані НБУ.
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Через платіжні системи переказу грошей (які були створені як резидентами, так і нерезидентами) було перераховано до України майже 2,5 мільярда доларів в еквіваленті. А це на 4,6% менше ніж за 2023 рік.
Зокрема середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну минулого року становила 267 доларів, тоді як у 2023 році складала 256 доларів.
Через платіжні системи найбільші обсяги грошей в Україну минулого року надходили з таких країн:
- США (19,39%);
- Ізраїль (16,8%);
- Німеччина (10,8%);
- Італія (10,21%);
- Велика Британія (9,41%).
Лідерами за сумою переказів в Україну були такі платіжні системи:
- Western Union – 37,58%;
- MoneyGram – 19,20%;
- RIA – 18,33%.
Крім того, саме через канал платіжних систем у 2024 році українцям надходила гуманітарна допомога від деяких міжнародних організацій.
Цікаво! До повномасштабної війни через платіжні системи надходили близько чверті від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну, а у 2024 році ця тенденція залишилась актуальною.