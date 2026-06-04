Допомога для українців у червні: які виплати можна отримати у 2026 році

У червні поточного року українці можуть отримати чималу кількість допомог від різних організацій. Переважно вони передбачені для осіб, які належать до вразливих верств населення, та які постраждали від війни.

Яка допомога передбачена українцям у червні?

Розповідаємо, яку підтримку можуть отримати мешканці України.

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Наприклад, Естонська рада у справах біженців разом із Запорізьким благодійним фондом "Єдність за майбутнє" підтримує українців у наступних областях:

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Сумська;

Чернігівська;

Херсонська;

Миколаївська;

Одеська.

Багатоцільова матеріальна допомога надається на основі оцінки вразливості, яка здійснюється на індивідуальній основі,

– повідомили на сайті.

Зверніть увагу! Оцінка вразливості здійснюється консультантом протягом дзвінка.

Якщо прийнято рішення щодо надання допомоги, то сума її становитиме 2 220 гривень на одну особу на 3 місяці.

Щодо допомоги від Червоного Хреста: з квітня 2026 року багатоцільова грошова допомога (БГЦД) в Україні більше не застосовується. Її замінили на грошову допомогу за пріоритетами.

Допомога надається у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Одеській областях.

Види грошової підтримки, зокрема, такі:

Допомога на прифронтових територіях для найбільш соціально-економічно вразливих категорій осіб, які щодня живуть у небезпеці та мають підвищені витрати на базові потреби через воєнні дії. Сума – 10 800 гривень на людину.

Для евакуйованих осіб. А саме для тих, хто змушений був виїхати через обстріли або небезпеку та протягом 45 днів з дня евакуації пройшов реєстрацію у транзитному центрі. Розмір виплати – 12 300 гривень на особу (одноразово).

Для осіб, що постраждали від обстрілів. Для осіб, чиє житло внаслідок обстрілу було зруйноване або пошкоджене та не забезпечує гідних проживання. А також для сімей, у складі яких є поранені або загиблі внаслідок обстрілу особи – 12 300 гривень на одну людину.

Для ВПО, які довго не можуть повернутись додому і з певних бюрократичних причин отримати державні виплати: вже довше 6 місяців живуть не вдома, знаходяться далеко від бойових дій, мають право на отримання державних виплат, однак не отримують їх через різні причини. Сума виплат – 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю.

Водночас вже не є активною підтримка від "Карітас.Миколаїв УГКЦ". Наразі отримати грошову допомогу неможливо. Річ у тім, що подати заявку можна було лише до кінця квітня.

Також у квітні в уряді анонсували допомогу від Юнісеф. Йдеться про надання одноразової цільової грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень для дітей з інвалідністю підгрупи А у дев’яти областях України: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

Зауважте! Виплати будуть здійснені через Пенсійний фонд. Гроші надійдуть протягом кількох місяців.

Яку ще допомогу можна отримати?

Кількість соціальних виплат в Україні може суттєво зменшитися. Проблема полягає у тому, що їх хочуть замінити базовою соціальною допомогою.

Також стартувала допомога на придбання твердого пічного палива, яка передбачена на опалювальний сезон на 2026 – 2027 років. Подати заявку можливо до 17 серпня поточного року.