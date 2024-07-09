Грошова допомога в липні: від яких організацій українці можуть отримати виплати

В Україні нині діє низка програм фінансової підтримки для різних категорій осіб, які реалізуються міжнародними організаціями, фондами й представництвами іноземних державних структур.

Від кого можна отримати допомогу у липні

Деякі міжнародні організації продовжують фінансово допомагати українцям у складні часи. Відтак, виплати передбачені для різних категорій населення.

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Допомога від УВКБ ООН

Для українців сума виплати становить 3 600 гривень на кожного члена домогосподарства протягом трьох місяців. Виплати передбачені для осіб, які постраждали через воєнні дії, зокрема:

ВПО, з моменту переміщення яких пройшло 6 місяців;

людей, що повернулись в Україну після вимушеного переміщення до іншої країни через військові дії;

людей, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії від 24 лютого 2022.

ЮНІСЕФ – Представництво дитячого фонду ООН в Україні

! Допомога надається у всіх регіонах, окрімДонецької, Луганської, Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Наразі допомога надається родинам з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових громад Харківської та Сумської областей. Після евакуації вони отримають виплату у розмірі 10 800 гривень на одну особу в родині.

Грошова допомога від БФ "Право на захист"

! Щоб отримати кошти, треба відповідати критеріям вразливості

Розмір грошової допомоги складає 3 600 гривень на місяць на одного члена родини. Виплату надають протягом 3 місяців, тобто сумарно сума допомоги становить 10 800 гривень.

Виплати від благодійного фонду "Право на захист" можуть отримати:

Вимушено переміщені особи з 24 лютого 2022 особи, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях. Постраждалі від воєнних дій у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській чи Харківській областях, які: мають пошкоджене або зруйноване внаслідок воєнних дій житло та з 24 лютого 2022 зазнали поранень внаслідок воєнних дій.

Допомога від БФ" Право на захист" за підтримки Peace Winds Japan

! Детально про критерії, яким необхідно відповідати для отримання виплат, можна дізнатись на сайті фонду

Упродовж трьох місяців кожен член домогосподарства може отримати 3 600 гривень на місяць, сумарно — 10 800 гривень за три місяці.

При цьому, виплати можуть отримати:

Особи або домогосподарства, що перебувають у районах воєнних дій в межах Запорізької області протягом останніх 4 місяців.

Особи або домогосподарства, які були вимушено переміщені до Запорізької області більш як 30 днів тому.

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН)

! Грошову допомогу можуть отримати особи, які протягом останніх трьох місяців не отримували жодних виплат від БФ "Право на захист" та міжнародних організацій і мають доходи на рівні менше ніж 6 318 гривень на кожного члена сім'ї.

Грошову допомогу можуть отримати пенсіонери, що проживають на територіях з активними або можливими бойовими діями. Розмір виплати складає різницю між 3 250 гривень і сумою поточної пенсії пенсіонера, який відповідає всім необхідним вимогам.