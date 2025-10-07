Україна планувала придбати обладнання для АЕС у Болгарії, проте воно російського виробництва. Зараз розглядають можливість купити інші реактори.

Чи зможуть замінити реактори російського виробництва?

Україна напрацьовує варіанти добудови Хмельницької АЕС без придбання російського обладнання, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Міністерка енергетики Світлана Гринчук розповіла, що реактори для третього та четвертого енергоблоків планували купувати в Болгарії, проте плани змінились.

Ми розглядаємо різні варіанти. Не хотілось би зупинятися тільки на болгарських блоках. Якщо там не виходить – треба розглядати інші варіанти, і ми зараз їх напрацьовуємо,

– сказала очільниця міністерства.

За її словами, Україна має як технології для будівництва, так і власних спеціалістів. А ядерні реактори можна купити не лише в Болгарії.

Якою буде ХАЕС після добудови?

Після завершення будівництва енергоблоків Хмельницька атомна станція стане найбільшою в Україні, передає 24 Канал.

Потужність станції становитиме 6,4 гігавата. Розбудова ХАЕС також створить можливість забезпечити українське населення електроенергією за доступними цінами.

Планують, що станція стане найбільшою електростанцією також і в Європі замість Запорізької АЕС, яка перебуває в російській окупації.

Що відомо про добудову Хмельницької АЕС?