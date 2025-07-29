Що буде з купівлею реакторів для ХАЕС?

Україна продовжить перемовини з Болгарією стосовно купівлі двох ректорів за "російськими технологіями", повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв’ю нової міністерки енергетики Світлани Гринчук.

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За словами посадовиці, саме атомна генерація залишається опорою енергетичної стійкості країни. Під час війни атомна генерація стабільно давала 50 – 60% в енергобалансі, що дозволяє пережити зиму.

Міністерка повідомила, що найближчим часом запланована зустріч з міністром енергетики Болгарії, де обговорюватимуться подальші двосторонні кроки у сфері добудови енергоблоків, проте це досить тривалий процес.

Якщо говорити про будівництво нового блоку, це може тривати 5 – 7 років. Установка – ще певний період часу – 3-5 років. Тобто, побудувати атомний об’єкт з нуля – це тривалий період часу,

– каже Гринчук.

Міністерка також зауважила, що більшість блоків українських АЕС – це радянські блоки та технології, тому Україна планує придбати схожі. Разом з тим на ринку є новіші технології, які дозволяють не лише виробляти електроенергію, а частково "балансувати енергосистему".

Що гальмує процес добудову ХАЕС?

Для України стане катастрофою не добудувати енергоблоки для ХАЕС. Альтернативою болгарським блокам може бути обладнання з інших країн, але це втрата мінімум 3 – 4 років.

Разом з тим міністерство в кооперації з МАГАТЕ знайшло певні можливості, щоб підштовхнути Болгарію до реалізації проєкту

Колишній міністр енергетики Галущенко також повідомив, що внутрішньополітичні рухи в Болгарії, які загальмували продаж Україні корпусів реакторів, відбуваються в тому числі під впливом Росії.